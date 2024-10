La Fipaz abrirá sus puertas el 5 de diciembre con 10 invitados internacionales y muchas sorpresas

Fuente: Unitel

Este jueves lanzaron la Feria Internacional de La Paz (Fipaz) en su décimo tercera versión, que tendrá lugar en el Campo Ferial Chuquiago Marka desde 5 hasta el 15 de diciembre de este año. Se espera la visita de más de 200.000 personas.

El presidente de la Fipaz, Gerardo Dick Mealla, anunció la participación de 10 naciones invitadas, entre ellas India, China, México y Estados Unidos, además muchas novedades.

El ejecutivo confirmó la realización de la rueda de negocios. “Creemos superar los 50 millones de dólares en intenciones de negocios, pero hay que ver también la información de las ventas de los expositores”, señaló.

“Estamos esperanzados de llegar esta meta o superarla, sé que es un tiempo difícil, las reglas no son muy claras como eran antes, pero hay el espíritu, ese espíritu de aporte y de esperanza, sobre todo nosotros no debemos perder la esperanza y como feria queremos mostrar lo diferente, no solamente los eventos y las empresas grandes, no solamente la música, sino también la interacción que tiene el productor hacia el consumidor”, destacó.

En ese marco, convocó a apoyar la muestra y a los expositores. “Fipaz quiere reactivar la economía, dar entretenimiento al pueblo paceño, tener un momento de descanso de tanta convulsión que tenemos.

Indicó que la muestra generará más de 350 fuentes de empleo directos y 3.000 indirectos, además de un movimiento económico qu incluye a servicios de transporte, comida y la gran empresa.

“Pese a las adversidades que el país está viviendo, las ferias dan un valor agregado de esperanza, por la generación de empleos y el movimiento de negocios”, afirmó Dick.

Sorpresas

El ejecutivo anunció que todos los tres pabellones estarán ocupados por los expositores, pero además habrá ofertas gastronómicas y de entretenimiento, como juegos y práctica de deportes extremos.

“Tenemos una zona hermosa de arte que vamos a tener en el pabellón Verde, pero es una sorpresa. Vamos a tener un espacio navideño de mucha luz, con una casa de Papá Noel, una zona de deporte extremo, pero no un juego, tenemos ahora 12 juegos”, señaló.

Pero “sobre todo la participación de muchas empresas que han venido de afuera y que sigue apostando y mire que son 23 años que hacemos feria y nunca han visto una Fipaz vacía gracias a Dios”, sostuvo.