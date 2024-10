La Liga francesa ratifica que el PSG debe pagar a Mbappé 55 millones de euros

El jugador reclama que el cuadro parisino le debe por concepto de salarios y primas de su último contrato con el club.

La Comisión Paritaria de Recursos la liga francesa de fútbol LFP ratificó este viernes la decisión en primera instancia de la Comisión Jurídica del organismo y ordenó al PSG abonar a Kylian Mbappé los 55 millones de euros que el jugador reclama desde junio por primas y salarios impagados.

El actual jugador del Real Madrid sostiene que el club francés le debe esa cantidad en base al contrato que le unió al equipo parisino hasta el pasado verano.

El PSG por su parte alega que Mbappé se comprometió verbalmente en agosto de 2023 con el presidente Al Khelaifi a perdonar esos 55 millones. Los parisinos defienden además que Mbappé hizo público ese pacto el pasado enero, cuando afirmó ante cámaras y micrófonos que ambas partes tenían un acuerdo para estar protegidas en caso de su salida.

La LFP consideró que ese compromiso verbal, reflejado en unas declaraciones de Mbappé en las que no dio detalles, no es vinculante. La decisión no es vinculante y según la agencia francesa AFP, el club ha rechazado realizar el pago y espera una decisión de la justicia ordinaria.