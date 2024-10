La marraqueta (pan de batalla) ya no llega a algunas zonas de La Paz y El Alto por falta de harina

El pan de batalla fue declarado este año como patrimonio cultural de La Paz y es considerado como uno de los mejores panes del mundo.

eju.tv /Juan Carlos Véliz / La Paz

La tradicional marraqueta o pan de batalla ya no llegó a las tiendas de varias zonas de La Paz y El Alto debido a la falta de harina, según justifican los panaderos. Desde Emapa afirman que la provisión del producto fue afectada por los bloqueos de carreteras.

“Desde el jueves (de está semana) ya no estamos elaborando marraquetas porque no tenemos mucha harina, solo estamos haciendo sarnas (pan corriente) y otras variedades hasta que tengamos la suficiente harina” confirmó a eju.tv Justo Choque, un panadero en la zona Chasquipampa en el sur de la sede del Gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estamos buscando el pan de batalla hace dos horas, qué lamentable. Necesitamos mejores administradores, un mejor Gobierno. La carne ha subido, no hay pan de batalla y la gente está desesperada” afirmóesta mañana un vecino en la zona Ciudad Satélite de El Alto, según cita el diario El Alteño.

Este medio buscó el pan de batalla en tiendas de la zona de Mallasa, Río Abajo, Mallasilla y Chasquipampa, y no encontró.

La marraqueta es más que un pan tradicional de La Paz, es un patrimonio cultural y tiene su día: el 6 de julio es el Día de la Marraqueta.

Además la marraqueta ocupa el tercer puesto entre los mejores panes del mundo, según el atlas de la comida mundial (Tasteatlas). En mayo de este año obtuvo 4,4 puntos de calificación, sólo a décimas del pan colombiano.

Sin embargo, la falta de harina debido a varios factores como los bloqueos de carreteras principalmente en Cochabamba han puesto en jaque la producción de los panes crocantes.

La Federación de Panificdores de El Alto en pasadas horas advirtió que debido a la falta de suministro de harina por parte de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no se garantiza el abastecimiento del pan de batalla.

También puede leer: Cochabamba: Emapa se queda sin arroz, aceite y azúcar debido a los bloqueos

“Más de 86 mil bolsas nos deberían, estamos esperando ya deberíamos fijar la fecha para un ampliado de bases hasta 6 de noviembre, entonces hasta ahí estamos dando tiempo para que Emapa pueda cumplir con el sector. No garantizamos el abastecimiento del pan, porque no tenemos harina, no podemos elaborar más que todo pan marraqueta”, afirmó el dirigente Juan de Dios Castillo.

Según el representante, la demora se viene arrastrando desde el mes de septiembre de este año hasta la fecha.

El gerente de Emapa, Franklin Flores, reconoció el jueves que hay dificultades para la entrega de harina a los planificadores debido a los bloqueos de carreteras por parte de sectores leales a Evo Morales.

“Toda la harina y todo el trigo que se estaba planificando para entregar al sector panificador están en este momento parados en el bloqueo de caminos planificado y ejecutado por Evo Morales”, afirmó.

La harina con la que se elaboran los panes en Bolivia es subvencionada por el Estado para que el producto de primera necesidad no suba de precio; sin embargo, ahora el producto podría sufrir un incremento.