Legisladores critican que se haya suspendido sesión de Diputados por ver el partido Bolivia – Colombia

Uno de los que cuestionó el receso hasta las 20.00 horas de este jueves fue el legislador arcista Omar Yujra, quien lamentó la decisión, debido a que por eso no se aprobó el crédito de $us 250 millones.

eju.tv / Video: Periodista Álvaro Apaza

Lidia Mamani / La Paz

Desde expresiones de que el “pueblo no nos paga para ir a ver un partido de fútbol, en referencia al partido entre Bolivia y Colombia, que se jugó a las 16.00 horas, hasta llamarlos de “vagos y figuretis”, son las críticas que surgieron por el cuarto intermedio que se declaró en la sesión de la Cámara de Diputados, que tiene en agenda la aprobación de un crédito de 250 millones de dólares y el pedido de aprobar proyectos de ley que abrogan leyes incendiarias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los que cuestionó el receso hasta las 20.00 horas de este jueves fue el legislador arcista Omar Yujra, quien lamentó la decisión, debido a que por eso no se aprobó el crédito de $us 250 millones, sólo por ir a ver el partido de fútbol que se disputó en la ciudad de El Alto. “El pueblo boliviano no les paga para ir a ver un partido”, enfatizó.

Entretanto, la diputada de Creemos, María René Álvarez, los llamó “vagos y figuretis” a sus colegas que dispusieron el cuarto intermedio, bajo el argumento que deben apoyar a la selección boliviana.

También puede leer: Diputados rechazan tratar con prioridad las leyes para anular normas que avalan quemas; opositores señalan al MAS

“(Israel) Huaytari tiene que entender que es un empleado y que tiene la obligación de cumplir con su trabajo. Estamos acá para darle respuesta a cada uno de los bolivianos y ojalá se registre a todos estos figuretis que se fueron al estadio a supuestamente alentar a la selección boliviana, cuando tenemos que cumplir un trabajo”, observó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado arcista Sandro Ramírez afirmó que en el inicio de la sesión se quiso modificar el orden del día y así incorporar el tratamiento de leyes incendiarias y que cuando justo se iba a realizar el tratamiento de financiamiento de $us 250 millones, es cuando hubo discrepancias, ya que se pedía la presencia del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, para que informe en detalle en qué será destinado esos recursos.

“Este presupuesto es para atender esos incendios que se registran en diferentes regiones del país (…), considero que no quieren aprobar esos dos créditos. El pedido del cuarto intermedio vino de la oposición», afirmó el diputado Ramírez.