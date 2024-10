Lo que se sabe de la presunta acusación de violación a Mbappé: de las «fake news» a las «relaciones consentidas»

La prensa sueca asegura que el delantero es un “sospechoso razonable”, pero todavía no hay mención expresa por parte de la Fiscalía

Imagen de archivo de Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. (Francisco Ubilla/AP Foto)

El fichaje estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha enfrentado esta semana las acusaciones de varios medios de comunicación por un presunto caso de violación ocurrido en Suecia. La Fiscalía del país nórdico confirmó el pasado 15 de octubre la apertura de una investigación por presuntos abusos sexuales de una mujer, pero sin mencionar al francés. Sin embargo, la prensa sueca le coloca como “sospechoso razonable” del caso.

Los rumores comenzaron el pasado lunes 14 de octubre, cuando el diario francés RMC Sports se hacía eco de una información difundida el medio sueco Aftonbladet. Este aseguraba que el sábado 12 de octubre una mujer que había interpuesto una denuncia ante la policía. El tabloide sueco ubicaba a la joven en un hotel de Estocolmo, donde Mbappé se alojó entre el 9 y el 11 de octubre para disfrutar de su tiempo libre. El jugador no había sido convocado por la selección francesa debido a unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y decidió hacer un viaje acompañado por varios amigos.

La prensa sueca colocó al futbolista galo como “sospechoso razonable”, el grado más bajo de sospecha en el Código Penal sueco. Mbappé afirmó en sus redes sociales que las publicaciones eran falsas. “Ya se convierte en previsible, como por casualidad en la víspera de la audiencia”, escribió en la red social Twitter (ahora X) el delantero, en referencia a la reunión de la comisión paritaria de recursos de Liga de Fútbol Profesional francés (LFP), que este martes estudiará su reclamación de 55 millones de euros por impagos al Paris Saint-Germain.

Publicación de Kylian Mbappé ante las acusaciones de los medios suecos (@KMbappe/X)

Dudas sobre su implicación

La Fiscalía sueca confirmó el pasado 15 de octubre que había recibido una denuncia por violación, relativa a unos hechos que ocurrieron el pasado 10 de octubre en un hotel en el centro de Estocolmo. Si bien no se mencionaba ningún implicado, la televisión pública sueca SVT calificó posteriormente a Mbappé como “sospechoso razonable”, sin especificar las fuentes de esta información.

Aunque la vinculación del astro galo no está clara, la policía sueca realizó el lunes un registro en el mismo hotel en el que se alojó la estrella, según imágenes difundidas por los medios del país nórdico. Su abogada, Marie-Alix Canu-Bernard, aseguró en la televisón francesa que Mbappé “no está nunca solo” para no exponerse a situaciones de riesgo, lo que “excluye totalmente que pueda haber una acción reprensible por su parte”, según la letrada. “Eso es una certeza absoluta”, añadió. Canu-Bernard adelantó que preparaban una denuncia por calumnias contra las redacciones que señalaban a su representado.

Marie-Alix Canu-Bernard, durante una entrevista con el canal de televisión francés BFMTV

“(Mbappé) Está particularmente sereno, pero atónito por esta vorágine mediática que él no entiende, porque no se le puede reprochar nada”, agregó el martes. El miércoles, ante la cadena francesa BFMTV, la letrada insistió en que la Fiscalía sueca no ha mencionado al jugador en ningún momento. “El comunicado del fiscal no dice nada. Ipso facto, no fueron los tribunales los que filtraron esta información, ni la policía. Ellos llevan a rajatabla el secreto”, aseveró. “Aunque no sepamos si (la investigación) va dirigida contra él, los medios de comunicación se apresuran a decir que sí”, lamentó.

Aun así, celebró la noticia de que vaya a investigarse. “Como no pasó nada -y si efectivamente es él porque eran muchos en Estocolmo- y en la medida en que hay 10.000 cámaras en un hotel, tanto mejor. Como hemos visto en otras historias recientes de deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras y a los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente lo que pasó o no pasó”, expresó.

Relaciones consentidas

Aun sin conocerse la implicación en el caso que investigan las autoridades suecas, el jueves el diario Le Parisien informó de que Kylian Mbappé habría mantenido una relación sexual consentida con una mujer durante su estancia en Estocolmo, una información que fue posteriormente confirmada por RMC Sports. La pareja se habría enviado mensajes horas después de que ella se marchase del hotel con “un tono muy positivo” y que mostrarían “una relación feliz y consentida”, afirman los medios franceses.

Según Le Parisien, el delantero y un grupo de amigos, entre ellos el futbolista francés Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), viajaron a Estocolmo entre el 9 y el 11 de octubre. Se alojaron en el Bank Hotel, establecimiento de lujo pero discreto en el centro de la ciudad. En su segunda noche, acudieron a una discoteca llamada V Club, donde los jugadores conocieron a varias jóvenes que les acompañaron de vuelta al hotel. Una de ellas habría mantenido un encuentro sexual con Mbappé, “sin ninguna ambigüedad” por ambas partes, añade el medio parisino.