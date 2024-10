Los incendios de dos urnas electorales en Oregon y Washington estarían relacionados, según las autoridades

Las fuerzas del orden observaron similitudes en los métodos utilizados y un vehículo idéntico en ambas escenas

La madrugada del lunes, un dispositivo incendiario en una urna de Portland provocó daños limitados debido a un sistema de supresión. (Evan Bell/ABC Affiliate KATU/REUTERS)

Fuente: infobae.com

La mañana del lunes, las urnas de votación en Portland, Oregon, y en la vecina Vancouver, Washington, fueron objeto de incendios intencionales que han levantado serias alarmas en ambas ciudades, especialmente a una semana de las elecciones. Las autoridades indicaron que estos incidentes están probablemente conectados, señalando similitudes en los métodos utilizados y la presencia de un vehículo idéntico en ambas escenas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En Portland, la Policía informó que se encontró un “dispositivo incendiario” dentro de una urna situada en el distrito Central City. Alrededor de las 3:30 a.m., los oficiales respondieron a los reportes de un incendio, aunque para ese momento el personal de seguridad de la zona ya había logrado extinguir las llamas.

“Los oficiales determinaron que un dispositivo incendiario fue colocado dentro de la urna y se utilizó para iniciar el fuego”, se explicó en un comunicado citado por NBC News. La Unidad de Desactivación de Explosivos de la policía se encargó de remover el mecanismo incendiario.

La policía de Portland halló un «dispositivo incendiario» en una urna del distrito de Central City. (REUTERS/John Rudoff)

A pesar de la gravedad de la situación, se confirmó que solo tres boletas resultaron dañadas en Portland, gracias a un sistema de supresión de incendios dentro de la urna que protegió la mayoría de las boletas. La División de Elecciones del Condado de Multnomah emitió un comunicado asegurando a los votantes que sus votos serían contados, incluso si sus boletas estaban en la urna afectada.

Por su parte, la Policía de Vancouver respondió a un incendio en una urna aproximadamente media hora después del incidente en Portland. En este caso, las llamas y el humo eran visibles desde la caja cerca de la terminal de transporte Fisher’s Landing.

Al llegar, los oficiales encontraron un “dispositivo sospechoso” junto a la urna, el cual fue recogido por la Unidad de Desactivación de Explosivos de la ciudad después de que el fuego fue extinguido. El FBI se ha involucrado en la investigación, aunque hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre los incidentes.

El Auditor del Condado de Clark, Greg Kimsey, advirtió que podrían haberse dañado “cientos” de boletas, instando a las personas que depositaron sus votos después de las 11:00 a.m. del sábado 26 de octubre a comunicarse con su oficina para verificar el estado de sus boletas, según reseñó ABC News.

Un sistema de supresión de incendios salvó casi todas las boletas en Portland. (REUTERS/John Rudoff)

Shasti Conrad, presidenta del Partido Demócrata de Washington, expresó su confianza en que las autoridades encontrarán a los responsables y los llevarán ante la justicia. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han establecido un motivo claro detrás de estos ataques, lo que ha hecho que las preocupaciones sobre la seguridad electoral aumenten a nivel nacional.

En este contexto, muchos funcionarios electorales han señalado que están en estado de alerta, tomando medidas adicionales de seguridad, incluyendo la implementación de recursos policiales y la utilización de drones y chalecos antibalas para proteger el proceso electoral.

No es la primera vez que se reportan incidentes de este tipo en la región. Este mismo mes, la unidad de explosivos de Vancouver respondió a un dispositivo “sospechoso” cerca de otra urna en el centro de la ciudad, aunque en ese caso, la urna no fue comprometida, informó The Associated Press.

Funcionarios electorales han tomado medidas adicionales de seguridad como el uso de drones y chalecos antibalas para proteger el proceso electoral. (REUTERS/Mike Blake)

Vancouver, situada en el tercer distrito congressional de Washington, se ha convertido en un punto focal en las elecciones, donde la representante demócrata Marie Gluesenkamp Pérez se enfrenta a Joe Kent, un retador republicano respaldado por Donald Trump, en una contienda electoral altamente competitiva.

Ante estos incidentes, Gluesenkamp Pérez solicitó la presencia policial durante la noche en todas las urnas de votación en el condado de Clark hasta el día de las elecciones, subrayando que “el suroeste de Washington no puede arriesgarse a perder un solo voto debido a la violencia política y los incendios intencionales”.

Joe Kent también se pronunció en las redes sociales, instando a las personas a no dejarse desanimar por estos actos de “terrorismo cobarde” y a enfocarse en la participación electoral y el voto anticipado. En un contexto más amplio, la comunidad ha visto incidentes similares en otras partes del país, incluyendo un caso reciente en Phoenix, donde un buzón del Servicio Postal fue incendiado, resultando en la detención de un sospechoso que admitió haber cometido el acto de forma no relacionada con la política.