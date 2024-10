Los que bloquean no son de Mairana”, denuncia presidente de Asofruth, que pide que se liberen las carreteras

La Asociación de Fruticultores y Horticultores Santa Cruz (Asofruth) lamenta que tienen grandes pérdidas por los bloqueos pues no pueden trasladar la fruta a los mercados que antes llevaban Cochabamba, Beni, Chuquisaca y la capital cruceña.

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

El presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores Santa Cruz (Asofruth), Noe Morón, indicó que el bloqueo en Mairana, ruta antigua Santa Cruz- Cochabamba, afecta al traslado de frutas desde los valles cruceños hasta Santa Cruz de la Sierra.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Morón denunció que las personas que bloquean en Mairana no son de la zona. “Traen dinamita, en Mairana nosotros no somos mineros, esta gente (que bloquea) son traídos del interior, son gente pagada. ¿Cómo es posible que tomen de rehenes a policías, a periodistas?. Increíble ellos son los que ponen la Justicia, ya no está poniendo el Estado”, denunció.

El lunes se instaló un bloqueo en Mairana y aunque el martes hubo un intento de desbloqueo, la medida sigue este miércoles. Ante ello, no hay paso entre Santa Cruz y Cochabamba por la antigua carretera.

[Foto: Unitel] / El presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores Santa Cruz (Asofruth), Noe Morón

Daños económicos

Morón pidió al Gobierno nacional que garantice la libre circulación de carreteras pues está provocando daños económicos a los productores. En esta línea detalló debido a los bloqueos están utilizando rutas alternas y los productos están llegando a Santa Cruz de la Sierra con un retraso de un día y a otros departamentos no están llegando.

”Realmente estamos preocupados, los costos van a subir, pese a que estos días de bloqueos ya están afectados en la venta de frutas y hortalizas”, sostuvo.

La autoridad indicó que solían llevar su producción a Beni, Cochabamba y Chuquisaca; sin embargo, ante los bloqueos solo estuvieron llevando su producción a la capital cruceña.