Manfred a Luis Arce: “Señor presidente, ya es hora, son 15 días que está bloqueada Cochabamba”

El alcalde de Cochabamba pidió la intervención del Gobierno ante los bloqueos que ya suma 15 días y que están causando un perjuicio a la población.

El alcalde Manfred Reyes Villa se ha referido a los bloqueos que se registran en las diferentes carreteras interdepartamentales, que tienen principalmente al departamento de Cochabamba, aislado del resto del país.

El burgomaestre ha pedido al Gobierno intervenir de una vez por todas ya que esto está afectando severamente a la población en general.

“Yo quiero pedirle al Gobierno que me esté escuchando, señor presidente, ya es hora, son 15 días que está bloqueada Cochabamba. Yo soy el alcalde, estoy sintiendo en las calles el sufrimiento de la gente y de la gente más pobre, están en la incertidumbre cuándo se van a levantar los bloqueos, y ustedes están, obviamente, en el deber de levantar, de hacer que se levanten estos bloqueos que le están haciendo daño, ya no solamente a Cochabamba, sino a la economía de nuestra querida Bolivia”, dijo.

Reyes Villa indicó que los bloqueos están causando desabastecimiento en los mercados, lo que provoca que el precio de los alimentos suba y afecte a más sectores, principalmente a la gente más pobre.

“Lo que me preocupa es la población, es decir, ustedes vayan a los mercados, están vacíos, los supermercados están vacíos. El otro día he estado donde venden comidas en los mercados, donde la gente más pobre, la gente más humilde está atendiendo, me preocupan ellos porque hoy, como dicen las comideras, han tenido que subir el precio del completo, de los diferentes platillos que se sirven en los mercados, porque obviamente se han carecido totalmente los precios de la canasta familiar. Eso le hace daño al pueblo”, declaró.

Sectores afines a Evo Morales son los que cumplen la medida de presión, cortando totalmente la transitabilidad en la ruta al occidente, oriente y sur del país, dejando a Cochabamba prácticamente aislada del resto del país.