Mariaca fue elegido fiscal General con 115 votos y el MAS tiene 96 parlamentarios, ¿de dónde salieron los otros 19 votos?, cuestiona diputado Roca

Suponiendo que si todo el ala evista apoyó a los arcistas, “lo cual también tengo mis dudas” en la elección de Mariaca hay otros votos que serían de la oposición, sostiene el diputado de CC, Miguel Roca

Fuente: Unitel

Los dos tercios con los cuales se eligió a Roger Mariaca como fiscal general del Estado este lunes en la Asamblea Legislativa Plurinacional demostraría que hubo respaldo conjunto entre arcistas, evistas, ‘manfredistas’ y opositores de Creemos, señaló el diputado disidente de CC, Mario Roca, que pidió a los parlamentarios transparentar su voto.

Mariaca se impuso como ganador, en la votación de segunda vuelta, con 115 votos sobre Milton Montellano Roldán, quien obtuvo 33, por lo que el cruceño estará en el cargo por los próximos seis años luego de que jure la tarde de este martes.

Según Roca, “hubo componendas” en esta votación porque “no somos brutos los bolivianos” y basta la simple aritmética para establecer que a los 96 parlamentarios que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), “y suponiendo que toda el ala evista apoyó a los arcistas, lo cual también tengo mis dudas”, se sumaron opositores, si no “¿de dónde salieron los 19 votos adicionales que hicieron el total de 115 votos?”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Primero, no sabemos si todos los evistas votaron por este señor (Mariaca), entonces, sale muy aireado Creemos y dice que votó nulo, pero hay diez votos nulos y uno de ellos es mío; entonces no es tan cierto porque hay 16 diputados de Creemos y cuatro senadores”, dijo el parlamentario al poner dudas sobre la actuación de sus colegas de oposición, aunque matizó que algunos se comunicaron él para demostrarle que no votaron por Mariaca.

“Exijo públicamente a todos los que se sienten ofendidos, todos los que se dicen de oposición, Creemos, Comunidad Ciudadana, que transparente en su voto”, dijo el diputado en entrevista con UNITEL.

Posesión

Tras la elección de Roger Mariaca Montenegro como nuevo fiscal general del Estado, desde el despacho del vicepresidente del Estado boliviano, David Choquehuanca, se informó que la posesión de la autoridad entrante se dará la tarde de este martes (16:00) en la ciudad de La Paz.