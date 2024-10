MÁS riñas, entre niñas y disputas

Bajo la famosa frase “delincuente confeso”, enunciada y acuñada por el capitoste del MAS, Evo Morales, un centenar de compatriotas fueron a parar a las cárceles del régimen y otro tanto dejaron la vida en ellas. Empero, hasta el día de hoy, no existen ni son plausibles las razones y los motivos por los que dichas personas hayan corrido semejante suerte, salvo los más bajos y orgásmicos instintos de obscena satisfacción de un calificado psicópata.

Ya van casi dos décadas que venimos siendo gobernados por esa entelequia, que a su vez se autoproclama como la “reserva moral de Bolivia” afirmación que, lejos de revelar su temerario exceso de soberbia e ignorancia, enmascara toda una serie de inimaginables prácticas delincuenciales, con las que están coronando su paso de corruptela y depravación, identificadas como las “reservas del propio Morales”

Y, como si el citado periplo convocara al orgullo y a la complacencia, salta el Inca Choquehuanca a la palestra y asegura: “el Gobierno está listo para iniciar con la segunda etapa del proceso del cambio, para dar paso a un nuevo Estado que gobernará para todos”. En buen romance, el vicepresidente reconoce que, en los 18 años, que le ha tocado estar en los puestos más jerárquicos del Estado, sólo gobernaron para unos cuantos y, recién hoy, se dan cuenta de tamaño estropicio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es más, hoy la prensa nacional e internacional se hace eco de tamaños desmanes a los que se ha sumado impúdicamente, esa legión de truchimanes y alabarderos que lograron su más cómodo y productivo Modus Vivendi alabando e imitando los desvíos esquizoides de su jefazo. Baste recordar a aquel diputado del MAS, acusado de violar a su propia hija, o aquel otro asambleísta fornicario que, al mejor estilo de un canal de TV, de programación pornográfica, no tuvo el menor reparo en holgar con una dama, en su propio curul parlamentario y frente a todas las cámaras de seguridad del salón oficial de la Asamblea Plurinacional.

A la luz de lo expuesto, ¿Cómo deberíamos descifrar lo indicado por el sabio Inca? Cuando muy suelto de cintura afirma: “El Estado Plurinacional no fue creado para reproducir los defectos y las taras del sistema colonial republicano, sino para cambiar la realidad social del país y satisfacer las necesidades del pueblo. Nosotros no hemos llegado para administrar eficientemente el modelo colonial, sino hemos llegado para cambiarlo”.

Que sepamos, los delitos en los que están incursos los “hermanos masistas” tomando en cuenta que muchos de ellos fueron cometidos por el jefazo y las más altas autoridades de esa entelequia partidaria, en tiempo del “modelo colonial”, como lo bautiza Choky, eran penados con el garrote vil o simplemente la muerte. ¿será por eso, por lo que quiere que se cambie dicho sistema?

De no ser ese el caso, hoy goza de la autoridad, jerarquía y el poder suficiente, para demostrarnos fehacientemente que él es capaz de realizar con hechos, y no solo con palabras, aquello que proclama. Hay un fornicario suelto y su deber es aprehenderlo y llevarlo ante la justicia. De no hacerlo, ello significará que su retórica se quede en simplemente eso y que la pelea entre Arcistas y Evistas no pase de ser un Tongo, y que en el MAS, las Riñas son por Niñas y/o Disputas.