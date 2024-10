«Me enamoré de ti»: Los mensajes que un profesor les enviaba a sus estudiantes de 15 años

Cochabamba.- Se conocieron los mensajes que el profesor de Filosofía de un colegio de Quillacollo enviaba a sus estudiantes de 15 años de edad. Se conoce tres denuncias y no se descarta que haya más víctimas.

El sujeto está acusado por abuso sexual, acoso y corrupción de menores contra tres menores de edad. Les enviaba mensajes a través de chats, incluso llegó a tocarlas dentro del colegio y les proponía que ellas le envíen videos o fotos desnudas. Él les mandaba fotografías de sus partes íntimas.

«Me gustas, así como eres. Ese carácter. Esa forma de vestir. Ese cabello. El cuerpo. Cómo hablas. Me enamoré de ti. Sabes, no sé en qué estaba pensando, pero no debí decirte nada porque yo amo a la niña de este video», le escribió a una de las víctimas.

Uno de los chats del agresor.

En otro chat que se conoció, el sujeto pide explícitamente fotografías íntimas, era cerca de la medianoche. «A ver», le dice, al enterarse que la menor se había bañado. «Ya pues», le insistió.

Cuando el profesor se percató que las menores habían decidido hacer la denuncia y tenían el apoyo de sus compañeros, envió un amenazador audio.

«Te pido de favor, que no puedas hablar. No vas a perder nada, al contrario, tal vez ganes muchas cosas. Quisiera que no hables y no digas nada. De corazón te pido, quisiera que me ayudes en eso. Yo sé que has hablado, que yo te digo princesa, todo eso, que estás conmigo. Yo sé eso. Varios de tu curso te han dicho que denuncies. Es mi culpa que haya pasado todo eso», le dijo.

Luego, presentó su renuncia y se escapó. Su paradero es desconocido.