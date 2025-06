Jorge Silva: “El dólar, los combustibles y la convulsión deben resolverse para bajar los precios”

El incremento en los precios de los productos, especialmente de los relacionados con la canasta familiar, ha generado preocupación en las familias bolivianas. En una entrevista con Visión 360, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que factores como los bloqueos, la escasez de dólares y la falta de diésel deben ser resueltos para que los precios bajen y, de este modo, se retorne a la normalidad.

¿Qué productos son los que más han subido de precio debido a los bloqueos?

Principalmente: el arroz. También, las carnes de res y de pollo han incrementado sus precios dentro de los productos de la canasta familiar. El resto podríamos señalar que tiene un comportamiento de acuerdo con la temporada y la época; es decir frutas, verduras y hortalizas son productos que suben, se mantienen o que bajan finalmente.

Muy pocos podríamos decir que han incrementado el precio en forma sostenible, como ha ocurrido con el arroz. La papa llegó a costar hasta 120 bolivianos la arroba, pero luego bajó a 30 bolivianos y 35 bolivianos; hoy está entre 40 bolivianos y 60 bolivianos, dependiendo también del lugar, porque hay lugares donde cuesta más.

Sentimos que estos productos varían de precio de acuerdo con la temporada, pero que han tenido precios con tendencia a subir, como la carne de res que se ha ido incrementando de a poco y se ha ido manteniendo en esa tendencia.

¿Cuántas personas han sido realmente procesadas y sancionadas por especular con los productos de la canasta familiar?

Lamentablemente ahí no hemos tenido el acompañamiento del Ministerio Público, la Fiscalía, que deciden si abren una denuncia sobre el agio o la especulación o el contrabando.

Nosotros solamente tenemos atribuciones administrativas en todos los operativos realizados; en algunos casos se ha aprehendido a personas, que supuestamente estarían involucradas con el agio y la especulación, pero no han prosperado los procesos de investigación en la Fiscalía porque ahí ya tienen otros criterios que definen la autoría jurisdiccional para abrir el proceso, finalmente cerrar o rechazar la denuncia.

En los únicos casos que han prosperado fue cuando hemos realizado operativos contra librecambistas; 22 fueron los procesos que han terminado con sentencias, pero en el resto no sabemos cuáles han sido los criterios, pero no han prosperado las denuncias que en más de 147 casos se han puesto a conocimiento del Ministerio Público.

¿Qué municipios están cumpliendo con su trabajo de control de precios en los mercados?

Es una atribución que tienen desde siempre, que está evidentemente en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que se ha recogido en las competencias autonómicas de los gobiernos municipales, esa atribución que tenían antes, desde la Ley de Municipalidades, que es anterior a la Constitución del 2009. Entonces, siempre han tenido los gobiernos municipales esa atribución, esa competencia.

Antes incluso de la Constitución del 2009, los municipios se regían por la Ley de Municipalidades, y esa ley marcaba las competencias y atribuciones que tenían los gobiernos que les facultaba la creación de las intendencias municipales; eran instituciones que tenían por objeto controlar a los mercados, la calidad, el peso, el precio de los productos de la canasta familiar, y además una dirección de mercados que tiene esa competencia. Eso ha desaparecido.

Pero ahora vemos a la Intendencia Municipal en otras tareas, más están persiguiendo a las personas que se ponen el aguayo o el nailon en la calle y a esos los hacen levantar o les quitan su producto, o a quienes están manejando carretilla los corretean; pero se han olvidado de controlar los mercados y ahí genera una especie de desprotección al consumidor, porque no hay autoridad municipal que esté cumpliendo con sus funciones como manda la Constitución, las leyes municipales incluso sobre este tema.

¿Qué recomendaciones hace a la población para que no sea víctima de los especuladores?

A veces siento que somos parte del agio y la especulación porque sabemos que no debemos pagar un precio elevado, pero lo pagamos; nos dejamos llevar porque nos sorprenden los vendedores, que nos dicen “es lo último que tengo, si quieres lo compras porque la siguiente semana no va a haber”. Entonces uno se asusta y se deja llevar por el rumor, dice que no va a haber y entonces decimos “vendeme” y pagamos. Y eso es aprovechado por los comerciantes que practican eso y dicen que ya no les va a llegar, y te venden sabiendo que estás pagando un precio por encima del que debes pagar.

Por otra parte, no tenemos la cultura del reclamo, no tenemos la cultura de la queja, porque pensamos que vamos a reclamar en vano, o porque es perder el tiempo y nos vamos a hacer enemigos, y tenemos que ir a la Policía, que tenemos que ir al abogado y entonces es mucho trámite, tiempo, dinero y mejor lo dejas pasar. Eso nos hace daño, porque genera una cultura de especulación, de agio, por parte del vendedor, que abusa de la falta de presencia de la autoridad municipal, del consumidor y le venden cualquier producto o a cualquier precio.

Uno va a comprar el producto y le borran la fecha de vencimiento o finalmente no tiene. ¿Quién tiene que verificar eso? Es la Intendencia Municipal. Entonces, el consumidor normalmente se va al precio y no a la calidad del producto. Por decirle, hay productos en remate. ¿Cuáles son los productos en remate? los que están por vencer o los que han vencido, pero están más baratos, la gente no ve eso y compra. Pedimos ahí a los consumidores que sean más exigentes con la calidad del producto, con el peso, el precio y no nos dejemos engañar, y cuando hay, denunciemos porque es importante denunciar; todas las denuncias que recibimos inmediatamente las atendemos

¿Usted cree que pudo haber algún componente político en la agresión que sufrió esta semana cuando realizaba labores de control de los precios?

Sí, este es un tema general, no creo que yo haya sido la excepción; este es un tema político, que está provocando el contrabando, la especulación y el agio, por parte de actores que están interesados en afectar el modelo económico que ha sido la carta de presentación que ha tenido el MAS durante los últimos procesos electorales y que ha permitido ganar al MAS en casi todas las elecciones, porque había estabilidad y la gente vota por sensaciones, emociones, y la gente cuando siente estabilidad, apoya.

Porque cuando hay operativos verificativos, hay funcionarios que pueden llegar a la extorsión, extorsionar al proveedor, al empresario; y evitamos eso e invitamos a la prensa, pero cuando invitamos a la prensa se enteran los actores políticos; participan en esas actividades, y están como instigadores para provocar violencia, agresiones, para impedir el trabajo que puedan realizar las autoridades. Ahí tenemos identificadas a personas que recurrentemente vemos como agitadores en estos operativos que realizamos, que los hacemos para evitar el agio y la especulación, en el ánimo de proteger los derechos de los consumidores, pero nos enfrentamos con ciertos actores políticos que tienen un objetivo que cumplir.

La carne ya se ha convertido en un producto de difícil acceso por su precio. ¿Esto se mantendrá así o hay posibilidades reales de que rebaje hasta los niveles de hace unos meses?

Tengo la esperanza de que sí puede bajar el precio, pero no depende ya de la voluntad del ganadero o del comerciante. En este momento, los precios se han incrementado debido al bloqueo de caminos, que es uno de los principales factores que inciden en la estructura de costos.

Creo que uno de los principales factores que inciden en el incremento de precios y que fomentan el agio, la especulación y el contrabando de productos es el bloqueo de caminos. Entonces, está el tema del dólar, el combustible y la convulsión social, que se tiene que resolver para que los precios bajen, no hay otra fórmula.

Se ha visto que los intermediarios manejan los precios de los productos, ¿cómo se puede controlar a este sector de la cadena de distribución de alimentos

Ahí ya estamos hablando de la especulación, del agio y la especulación que no la provoca el productor, el empresario o el industrial, ellos están produciendo.

Entonces, el intermediario es el que está especulando y es el principal actor para el contrabando a la inversa. ¿Cómo controlamos eso? Hemos pedido a las industrias su base de datos de clientes que tienen, y ahí tenemos un problema, si no quieren dar esa información, por cláusula de confidencialidad, hay una cláusula de reserva, no podemos dar esos nombres, y nos dan una información sesgada porque no nos permite identificar a esos intermediarios porque están protegidos por las propias relaciones contractuales.

Hay varias denuncias de maltrato y mala atención en Emapa. ¿Usted ha recibido denuncias al respecto?

De maltrato no, pero sí hemos realizado controles y hemos sancionado a Emapa en varias oportunidades por la venta en mal estado de algunos productos o por la falta de publicidad del precio de los productos que eso, por norma, tienen que publicar. Han sido las principales causas por las que hemos sancionado a Emapa, pero por maltrato no hemos recibido. Hemos recibido quejas en Santa Cruz de que en Emapa el aceite lo casaban con otro producto y eso vulnera la libre elección, también se ha sancionado por aquel tema.

¿Ha conversado con el Presidente sobre la escasez de productos y la reacción de los ciudadanos?

Sí, permanentemente. Tenemos un Comité de Seguridad Alimentaria, conformado por cinco viceministerios, y este comité tiene reuniones periódicas con el Presidente para informarle sobre las acciones, actividades que realizamos y las dificultades que identificamos.

¿Qué puede advertir a la ciudadanía que cada día ve que todo continúa subiendo de precio?

En este momento es muy difícil recomendar, porque hay una situación de convulsión social que está impidiendo el normal tránsito de productos de otros departamentos; sin embargo, es importante siempre recordar a la población que vayamos acostumbrándonos a denunciar, a quejarnos, a presentar el reclamo. Hemos tenido varias intervenciones exitosas gracias a la ayuda de la población que alertó sobre ciertos domicilios donde descargan aceite, arroz u otros productos; hicimos la intervención y sí eran productos que estaban almacenados para el contrabando, para especular con los precios.

Ahí nos ayuda la gente porque nos dicen “en tal lugar” descargan productos o “en tal lugar el pan está chiquito”. Ese tipo de participación nos ayuda para mejorar los controles; y finalmente, no dejarnos llevar por el rumor. La gente es muy maliciosa para vender un producto; nos hace tener miedo, infunde miedo en la población y entra en pánico y genera sobredemanda.

¿Cómo ve la situación política actual? ¿Considera que hay una salida real por la vía del diálogo?

Todas las crisis políticas, desde la fundación de nuestro país, han sido resueltas por la vía democrática. Los golpes de Estado terminaron, duraron un año o meses; la de Hugo Banzer siete años, pero cómo lo solucionamos, con democracia, mediante elecciones. El golpe de Añez duró 11 meses, cuál fue la solución, ir a elecciones. Es decir, todas las crisis políticas tienen una solución democrática y esta tiene que tenerla. Y esa solución está a un par de meses, son las elecciones que van a permitir a la población emitir su voto y elegir a un nuevo gobierno y será el que tendrá que tomar las decisiones que correspondan.

Pero no estamos, no somos militantes de la violencia. Los bloqueos, los enfrentamientos no son vía de solución al problema político que actualmente estamos atravesando. La solución tiene que ser las elecciones este 17 de agosto; ahí la población votará y elegirá a los nuevos mandatarios del Estado.

¿Qué le diría a Evo Morales tras los hechos ocurridos en los últimos días?

Que pensemos en el país, en el proyecto político, del que ha sido uno de los principales artífices: el Proceso de Cambio. En este momento se está poniendo en riesgo el bloque popular, la izquierda, el Proceso de Cambio, el proyecto político, la Revolución Democrática Cultural, del cual él junto con (Álvaro García) Linera y otros han sido los principales artífices, y hemos sido parte, militantes de ese proyecto.

Hoy se pone en riesgo ese proceso, al bloque popular y a la izquierda nacional con esta posición que han asumido: “Con nosotros o nada, a las buenas o a las malas”. Eso no es democrático ni parte de la democracia plural que se ha practicado en el MAS.

¿Qué le recomendaría a Luis Arce ante lo que le ocurre al país?

Que sigamos trabajando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Que pongamos todo lo que está a nuestro alcance para solucionar nuestros problemas.

Perfil