“Me pegaron con todo”: periodista de Unitel relata cómo escapó de la emboscada de bloqueadores en Mairana

El periodista agredido en el desbloqueo en Mairana. Foto: Junior Arias

“Pensé en mi hija. Uno no sabe si va a salir. Me pegaron con todo, me tumbaron, gracias a Dios logré escapar con la ayuda de vecinos de Mairana. Solo pensé en mi hija”, dijo Josué Chubé, periodista de Unitel, quien fue herido cuando realizó la cobertura del desbloqueo en Mairana, en Santa Cruz.

“Se escuchó dinamita, los bloqueadores tiraban piedras y tras dos horas de enfrentamiento, emboscaron a los policías y nosotros quedamos al medio. Nos llenaron de piedras y palos. Me separé del grupo, ahí me apalearon, me pegaron con todo”, dijo Chubé, citado por Unitel.

Durante la mañana de este martes se registraron enfrentamientos entre bloqueadores y policías en Mairana, con el saldo de heridos uniformados, bloqueadores y periodistas.

Luego de que los bloqueadores avanzaron, dejaron al periodista al cuidado de una mujer, y en ese momento otros vecinos llegaron para rescatarlo, lo subieron a una moto para que se ponga a buen recaudo. Ahora se encuentra en un hospital en la capital cruceña.

“Los vecinos me vieron, se fijaron en el chaleco, y me ayudaron a escapar. Dije que era periodista, pero no le importó a la gente. Tomaron rehenes. La gente decía que no conocía (a los bloqueadores), hablan de comunidades, que esa gente fue beneficiada con dotación de tierras, y llegaron para bloquear”, agregó el periodista.

Chubé ejerce periodismo desde 2005, sus herramientas de trabajo fueron destruidas y espera que las autoridades puedan identificar a las personas que lo agredieron a él y otros policías que estaban en el lugar.