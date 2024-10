Melani Unzueta marcó historia en el deporte y regaló al país la primera medalla de oro en karate

La joven de tan solo 18 años es nuestra Cochabambina de Oro, rompió estereotipos y durante su primera competencia internacional logró el primer lugar

“Cuando hago karate siento felicidad, tranquilidad, paz, siento que el karate me complementa”, manifiesta la joven.

“En realidad quería practicar gimnasia, no quería practicar deportes rudos porque sentía que eso era muy para chicos y yo quería practicar algo más para niñas”, admitió la joven.

Sin embargo, Melani confesó que las primeras clases que tuvo no fueron de su agrado , quien influenciada por estereotipos pensaba que el karate era un deporte propiamente de varones.

Pese a su disciplina y compromiso, Melani no participó de varios torneos internacionales a pesar de su clasificación, donde el factor económico y apoyo gubernamental fue su limitante.

“Ella clasificó a muchos torneos internacionales, pero por factores económicos, porque los campeonatos internacionales son bastante caros y uno lo tiene que cubrir todo, pasaje, alimentación, hospedaje, equipos de combate, etc, son bastante costosos, entonces yo me veía imposibilitado de pagar”, lamentó el padre de la joven.

Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Melani continúe luchando por representar a Cochabamba en Bolivia. La atleta participó por primera vez en junio de este año en el Campeonato Sudamericano de Karate que se desarrolló en Santa Cruz y ha logrado subir a lo más alto del podio.

“En su primer evento internacional oficial, ella logra la medalla de oro, siendo, y creo que no es un dato menor, coronarse como la primera cochabambina en Karate WKF con medalla de oro a nivel Sudamericano en la historia de Cochabamba”, aclaró Álvaro Arnez, sensei.

“Si bien he estado en varios torneos departamentales y nacionales, jamás había tenido la oportunidad de ir a representar a Bolivia y me esforcé mucho más ya que lo que peleaba era por algo más grande que era por un podio para nuestro país”, dijo la atleta.

La actitud de Melanie frente a otras atletas de gran trayectoria fue determinante, la deportista tenía claro su objetivo, la medalla de oro.

“Melanie al no tener redes sociales no estaba para nada familiarizada con nadie y simplemente veía un rival al cual vencer, y en ella se han chocado con una chica que la verdad no contaban creo con el nivel y experiencia de Melanie”, declaró Álvaro.

Cada una de sus medallas y reconocimientos a lo largo de sus siete años de trayectoria ha sido resultado de su constancia y disciplina.

Por su valentía, su disciplina y constancia, por romper los estereotipos de género, por marcar historia en el deporte y regalar al país la primera medalla de oro en karate, Melani Unzueta es nuestra Cochabambina de Oro.