Militar del servicio pasivo cree que 14 disparos eran suficientes para dar de baja a ocupantes del vehículo de Evo

La investigación de ese caso no prosperará porque desde el Gobierno no existe la voluntad política de avanzar, mientras tanto, el exmandatario no se someterá a la justicia, tal como ocurrió en otros casos

Fuente: ANF

El motorizado que trasladaba al expresidente Evo Morales recibió al menos 14 disparos tras ser interceptado por dos camionetas, al respecto, el abogado y militar del servicio pasivo Jorge Santistevan observó que los ocupantes, entre ellos el exmandatario, hayan salido ilesos.

Santistevan, en contacto con la ANF, afirmó que la denuncia que hizo de un supuesto atentado contra su vida es falsa y que las escenas fueron montadas con el objetivo de victimizarse. Advirtió que los disparos se hubieran realizado cuando el motorizado estaba sin ocupantes y estacionado.

“Si hacemos un análisis, los disparos que recibió la camioneta fueron realizados de frente, en un vehículo estacionado y cuando estaba vacío. Porque esos disparos impactaron contra el motorizado y claramente hubieran hecho impacto en los ocupantes, pero no se registró ninguna baja y la herida que tiene el chofer es leve. Esos impactos son suficientes para que den de baja a los ocupantes que estaban en su interior”, observó.

El exmandatario denunció el domingo que fue interceptado por dos camionetas cuando se dirigía a instalaciones de radio Kawsachun Coca, en el trópico de Cochabamba, para participar en su programa. Supuestamente los atacantes realizaron 14 disparos al motorizado donde se encontraba él, su asistente y el chofer, pero ninguno de ellos presentó lesiones graves.

Observaciones

Con relación a los disparos que se encuentran en el parabrisas del vehículo, consideró que fueron realizados por un arma de uso militar de calibre 7.62 milímetros tomando en cuenta que el orificio de entrada y de salida son grandes y presenta un florecimiento.

También se refirió sobre la herida que presentó el chofer, dijo que no coincide con el disparo de un proyectil de ese calibre porque se muestra que es leve y ese tipo de armamento genera un daño mayor que una pequeña rozadura.

“La herida que tiene el conductor no es compatible con un disparo que puede rozar la cabeza y dejar una herida leve, el que se usa es un proyectil de alto calibre y causa daños mucho más graves al impactar o al rozar cualquier parte de la humanidad de una persona”, manifestó.

En el video que difundió los afines al expresidente, se observa que el conductor, identificado como “Mapache”, presentó una herida en el lado izquierdo de la cabeza a causa de un disparo que le rozó. Una de las ocupantes se dio cuenta que estaba lesionado y avisa al expresidente, entre tanto, éste indica que se encontraba bien.

Otra de las observaciones es en relación al trasbordo que realizó el exmandatario a otro vehículo luego que en el primero que se trasladaba recibió cuatro disparos, uno de ellos impactó con una de las llantas. Dijo que es difícil que se registre esa situación ya que al estar en una carretera iban a gran velocidad y al estacionarse hubieran sido alcanzados por los supuestos atacantes.

“Existe la versión de que ellos cambiaron de vehículo y eso es imposible porque están circulando en una carretera donde estaban conduciendo a una gran velocidad. A la vez, quienes los perseguían tenían una capacidad mayor de cilindrada del motor, eran camionetas tipo Tundra y los hubieran alcanzado, además Evo Morales no está en condiciones físicas para realizar un movimiento rápido”, explicó.

Operativo antinarcótico

Con relación al operativo antinarcótico que supuestamente Morales evadió, Santistevan cuestionó que no se hayan presentado evidencias de ese supuesto operativo y señaló que se debe llevar a cabo una investigación para conocer cuáles fueron las causas de la persecución, si fue un atentado o autoatentado.

“El ministro debe probar con videos, con imágenes, se debe mostrar dónde se encontraba el puesto de control y también el reporte de los uniformados a sus superiores. Evo Morales también puede aportar en ese aspecto, si estaban grabando todo, deben tener imágenes del operativo de control. Entonces, es necesario que se haga una investigación”, manifestó.

A su criterio, la investigación de ese caso no prosperará porque desde el Gobierno no existe la voluntad política de avanzar con las indagaciones, mientras tanto, el exmandatario no se someterá a la justicia, tal como ocurrió en otros casos en los que no se presentó a declarar.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó que policías intervinieron en el supuesto atentado y los disparos se produjeron cuando el vehículo en el que iba a bordo Morales se negó a parar en un control que había instalado la FELCN en la carretera.