Ministra Prada afirma que declaratoria de desastre no significa que el Gobierno no tiene recursos

El fuego arrasó 6,9 millones de hectáreas de bosques y pastizales en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz, según el Gobierno.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la declaratoria de desastre por los incendios forestales en Bolivia no significa que el Gobierno agotó sus recursos económicos para combatir las llamas, sino que requiere del apoyo de otras entidades como la cooperación internacional y también de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Una declaratoria de desastre, le pongo el ejemplo de cualquier municipio o de cualquier gobernación, ante la declaratoria de desastre no significa que ya no cuente con un centavo de recursos, significa que ha sido superada en su capacidad y que, por supuesto requiere fortalecimiento y mayor gestión de recursos para poder combatir los incendios», explicó anoche en una entrevista con la red Uno.

“Seguimos realizando esfuerzos; sin embargo, por supuesto necesitamos de más recursos para fortalecer la lucha contra los incendios, esto no pasa únicamente como Gobierno nacional sino como gobiernos departamentales y municipales”, reforzó.

El Gobierno boliviano determinó ayer la declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales que afectan fundamentalmente a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. El presidente Luis Arce Catacora activó de inmediato una reunión con el cuerpo diplomático del exterior en Bolivia para exponerles la situación de los incendios en Bolivia para que se pueda gestionar recursos económicos.

También demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe los créditos que están bloqueados en esa instancia para que se pueda mejorar la capacidad de respuesta para apagar los incendios que, según el mismo Gobierno, han devorado 6.9 millones de hectáreas de bosques y pastizales.

La ministra Prada se mostró poco optimista de que con esta declaratoria de desastres lleguen más recursos económicos.

“Lamentablemente algunas personas han utilizado el tema de la declaratoria de desastre como si todo el mundo vaya a volcarse sobre Bolivia para apagar sus incendios (…) Eso es algo que no va a suceder en Bolivia como no sucede en ningún otro país. No es que cuando un país declara un desastre hay un organismo mundial que inmediatamente va a dar acciones para venir a sofocar los incendios”, afirmó.

La autoridad demandó al Legislativo la aprobación de los créditos externos para contar con mayores recursos para atender los incendios.