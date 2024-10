«NO renunciaremos, NO huiremos, NO negociaremos, ni nos esconderemos en embajadas».

Varios ministros y viceministros cerraron filas en torno al presidente Luis Arce y le respondieron al expresidente Evo Morales que no renunciarán a sus cargos, como solicitó éste la mañana de este jueves.

Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, criticó el pedido del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) y le dijo que “no tiene por qué renunciar”.

“¿Cuál sería el motivo? Eso quiere para después realizar un golpe de Estado; ahora ustedes son los golpistas. Como un hombre formado en la izquierda, no haga daño al pueblo boliviano”, cuestionó en conferencia de prensa.

Luis Arce

Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, a través de sus redes sociales, escribió: “Expreso mi firme e inclaudicable apoyo y compromiso con la gestión del Presidente Constitucional, @LuchoXBolivia y al Vicepresidente, Jilata @LaramaDavid (sic)”.

Exigió a Morales levantar el bloqueo impulsado por sus seguidores y que este jueves cumple 18 días.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, manifestó su respaldo hacia el presidente Arce y le pidió al exjefe de Estado que se “presente a declarar a la justicia y que deje de bloquear al pueblo”.

“Yo soy testigo que los productores de todo el país están sufriendo grandes pérdidas por causa de un bloqueo que el único objetivo que tiene es la impunidad”, escribió en Facebook en alusión al bloqueo evista.

Evo Morales

Su colega de Salud, María Renée Castro, también se manifestó en apoyo a Arce. “El ejemplo que le doy a mi hija es el de ser valiente y leal, no huir cuando hay problemas (…). Reafirmo mi voluntad y compromiso a la gestión que viene encabezando el hermano Lucho”, dijo, citada por Ahora el Pueblo.

Aludió a Morales por su salida, en 2019, a México luego de renunciar. Al proclamarse Jeanine Áñez presidenta, el líder político se asiló en ese país y dejó atrás los conflictos sociales que afectaban al país.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, recordó a Morales que, en 2019, luego de su renuncia, salió del país. “(Nosotros) nos quedamos en el país defendiendo el proceso de cambio desde nuestras trincheras, a pesar de las amenazas recibidas, nos quedamos reflejando la situación del país, leales con nuestros principios.”, escribió en X.

Cuestionó que Morales y sus seguidores “atenten” contra la democracia y la libertad de todo el pueblo boliviano. “Evo, tenga por seguro que no renunciaremos y no abandonaremos. Porque a diferencia suya, nosotros tenemos un compromiso con la gente y estamos para servir al pueblo no para servirnos, ni aprovecharnos de él, así como usted lo hace, exponiendo la vida de la gente humilde que dice defender”, reclamó en su publicación.

Ministros y viceministros

No fue distinto con su colega de Autonomías, Álvaro Ruiz, que cuestionó duramente el bloqueo liderado por la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y pidió a los seguidores del exmandatario que “renuncie a medidas radicales que afectan la economía”.

“Si alguien tiene que renunciar, tienen que renunciar (ellos). Está claro que no amas a Bolivia si generas enfrentamiento entre bolivianos. Si no reconoces que hay que respetar la norma, no amas a Bolivia”, dijo Ruiz a periodistas en la plaza Murillo, en La Paz.

Pero la respuesta más dura la lanzó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“Nuestra respuesta es clara: NO renunciaremos, NO huiremos, NO negociaremos, ni nos esconderemos en embajadas (sic)”, escribió en sus redes sociales.

Pero eso no es todo. Aludió el escándalo que envuelve al expresidente Morales en un caso de estupro. “Seguiremos firmes, defendiendo los derechos de todas y todos los bolivianos, especialmente de nuestras niñas y niños, y protegiendo la democracia”.

“Al igual que en 2019, los golpistas nos exigieron que renunciemos, pero nos mantuvimos firmes y te acompañamos en defensa del proceso de cambio, hasta el momento en que tú, Evo Morales Ayma, decidiste renunciar e irte del país. Hoy, encabezando un nuevo intento de golpe, pides lo mismo”, agregó Ríos.

Facción de Morales

El pedido de Morales y las duras respuestas de ministros y viceministros surgen en medio de fuertes tensiones políticas, principalmente en el MAS.

“Hacemos un llamado a funcionarios jerárquicos, directores, viceministros, ministros y embajadores, a que no sean cómplices del peor gobierno de la historia. Su renuncia será una señal clara en favor del pueblo”, escribió el exmandatario.

Incluso aplaudió la renuncia de la otrora viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. “Saludamos la decisión ética de algunos funcionarios del Gobierno. No tenemos ningún contacto ni relación con ellos, pero demuestran una actitud honesta”, señaló Morales.

La facción que lidera el exmandatario instaló un bloqueo de caminos que, con 19 cortes de carretera, y solo logró aislar a Cochabamba del resto del país.

Según develaron los dirigentes cercanos a Morales, el levantamiento de la protesta solo se logrará con el retiro de los procesos instaurados en su contra y la “garantía” de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2025.

Éstas son las reacciones de otros ministros y viceministros: