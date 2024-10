“Es una grave flagrancia de injerencia del Tribunal Constitucional a las labores del Órgano Electoral”, dijo el vocal Tahuichi Quispe en entrevista con La Razón Radio.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó que el fallo que ordena una indemnización a Diego Pary es una decisión que “no tiene asidero” porque es “engañoso, mentiroso y mal hecho”.

“Es una grave flagrancia de injerencia del Tribunal Constitucional a las labores del Órgano Electoral”, cuestionó en entrevista con La Razón Radio.

El martes se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instruyó al TSE una indemnización a favor del ahora embajador Diego Pary por su inhabilitación como candidato senador de Potosí en las elecciones nacionales de 2020.

En febrero de 2020, el TSE inhabilitó la candidatura de Pary a primer senador por el departamento de Potosí. Lo mismo pasó con el expresidente Evo Morales, en representación de Cochabamba.

Entonces, el TCP estaba presidido por el vocal Salvador Romero y Pary calificó su inhabilitación como “una decisión política”.

La resolución del TCP manda a indemnizar a Pary por daños, perjuicios, costas, gastos judiciales; así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas.

En entrevista con La Razón Radio, Tahuichi explicó que, según el artículo 149 de la Constitución, los candidatos para el cargo de diputados o senadores tienen que haber residido, por lo menos, dos años en el departamento al que quieren representar.

Explicó que el TSE, en 2020, trabajó en un reglamento de inscripción de candidaturas y uno de los 11 requisitos es el certificado del domicilio electoral. “Diego Pary se postula como senador por Potosí (…), pero en su documento de certificado electoral se evidencia que vive en Alto Obrajes de La Paz”.

“Entonces, este señor no está habilitado para el departamento de Potosí. Ahora el TCP comete injerencia. Esto no es un derecho constitucional porque no ha entregado los requisitos que exige la normativa”, insistió.

En su criterio, el fallo del TCP es una amenaza para la democracia y argumentó que amerita un análisis. “Hay una exageración, el TCP va mucho más allá de sus competencias”.

Cuestionó que el Tribunal Constitucional se tome la atribución de legislar tareas de otros órganos.

Consultado sobre el origen del dinero para la indemnización a Pary, Tahuichi afirmó que saldrá de los bolsillos de los vocales accionados.

En este caso, los denunciados son Romero y los entonces vocales María Angélica Ruiz y María del Rosario Baptista. Además, Nancy Gutiérrez, Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas y Daniel Atahuichi, que por un cambio de nombre ahora es Tahuichi Tahuichi.