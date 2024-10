Morales relata cómo fue el ‘intento de asesinato’ en su contra

Durante la emisión de su programa radial en Kawsachun Coca, el exmandatario denunció que dos helicópteros sobrevolaban por el edificio donde se realiza la transmisión.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

Luego de que el vehículo en el que se trasladaba recibiera 14 disparos, Evo Morales contó cómo se desarrolló el “intento de asesinato” en su contra, del cual, en su criterio, los actores intelectuales son el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“Un carro vino a trancarnos de frente. Esto ya es un operativo, dije”, contó en su programa en radio Kawsachun Coca, al cual se dirigía cuando la camioneta en la que estaba recibió los impactos de bala.

Intento de asesinato

De acuerdo con Morales, fueron dos vehículos que aparecieron en la carretera e intentaron acorralar el motorizado en el que se encontraba. Relató que primero escuchó tres disparos, ante lo cual se agachó y pidió al conductor, quien sí resultó herido, que acelere.

Denunció que una de las balas impacto contra la llanta del motorizado, buscando que se detenga, pero, pese a ello, lograron cambiar de vehículo más adelante.

Además, aunque el reporte inicial señala que la camioneta recibió 14 disparos, el expresidente considera que podrían haber sido hasta 20 impactos, pero que no afectaron al vehículo, por ser éste blindado.

Por ello, alertó que se trata de un claro intento de asesinato en su contra, pues una de las balas apuntó donde él se encontraba, fallando por pocos centímetros. “Nos ha salvado la Madre Tierra”, añadió.

Debido a que apenas escuchó los disparos se agachó y todo el suceso ocurrió bastante rápido, Morales afirmó que no pudo ver a las personas dentro de los vehículos. Sin embargo, dijo que le comunicaron que eran hombres “encapuchados, totalmente de negro”.

Al mismo tiempo que se grababa el programa en Kawsachun Coca, denunció que dos helicópteros realizaban sobrevuelo en la localidad de Lauca Ñ.

‘El Gobierno fracasó’

Por ello, considera que el Gobierno, particularmente Arce y Choquehuanca, están detrás de este intento de eliminarlo.

“El Gobierno ha fracasado en la eliminación jurídica, en la eliminación política, en la eliminación orgánica (…), ahora lo último que intentó es acabar con mi vida, pero hasta en eso fracasa”, cuestionó.

Sin embargo, advirtió que, incluso si logran asesinarlo, el pueblo se levantará. “Esto no es contra Evo, es contra el movimiento indígena”, señaló.

Asimismo, afirmó que no está oculto; “no me he escapado, no tengo porqué escaparme, no soy ningún delincuente”. En ese sentido, aseguró que continuará acompañando a los “compañeros” del trópico, pese a que su vida esté “en riesgo”.

