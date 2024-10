Mujeres bomberas: «Salimos a defender nuestra casa grande»

En el departamento de Santa Cruz, mujeres de distintas comunidades dejan a sus hijos para defender sus hogares y bosques. Son bomberas o lideran grupos que enfrentan las llamas en los diferentes municipios

“Salimos a defender el bosque, la fauna, la flora y toda la biodiversidad, porque el territorio es nuestra casa grande, donde vivimos, y si no tenemos bosque, no hay agua y no hay vida”, dice Ignacia Supepi, cacique de la comunidad Río Blanco de la TCO Monte Verde, en Concepción, que estuvo al frente del fuego por más de dos meses.