Analista: En Bolivia no existe un sistema de partidos, solo un tráfico de siglas

Pareja hizo un llamado a las fuerzas políticas a debatir y reformar la legislación electoral para reconstruir un sistema de partidos auténtico, con identidad ideológica clara.

eju.tv

Santa Cruz.- El analista político Franklin Pareja advirtió sobre la profunda crisis estructural del sistema político boliviano, caracterizado —según afirmó— por la inexistencia de estructura social y la creciente mercantilización de las siglas partidarias.

“Al no tener un sistema de partidos políticos la competencia desde el punto de vista ideológico y filosófico no es clara lo que ha quedado del sistema político son siglas, siglas zombie, porque no tienen base social entonces las siglas se han convertido en un vehículo mercantilizado donde ahora mismo hay una frenética búsqueda de candidatos que no tienen sigla y siglas que no tienen candidato”, señaló Pareja.

En entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el analista Pareja afirmó que Bolivia mantiene un sistema político formal, pero carece de un auténtico sistema de partidos políticos. “No hay competencia ideológica o filosófica clara, lo que ha quedado del sistema político son solo siglas ‘zombie’, sin base social”, sostuvo.

El analista denunció que actualmente las siglas partidarias se han convertido en vehículos de intercambio electoral, más orientados al negocio político que a representar propuestas programáticas reales. “Hoy vivimos un mercado electoral: se venden, se ofertan, se alquilan siglas, y hay compradores desesperados por encontrar una con la cual postular”, alertó.

Como ejemplo de esta desarticulación, citó casos donde candidatos de ideologías opuestas terminan postulando bajo la fachada de siglas históricas sin ninguna conexión con su línea política. “El FRI, que históricamente representa a la izquierda revolucionaria, hoy postula a figuras liberales o de centro-derecha, evidenciando un acuerdo meramente pragmático, no programático”, explicó.

Asimismo, criticó la falta de regulaciones claras por parte del Tribunal Supremo Electoral, que permite el uso de “fachadas” que ocultan las siglas reales bajo nombres de alianzas coyunturales. “Comunidad Ciudadana utilizó la sigla del FRI, pero en su campaña no se presentó como tal. Lo mismo ocurre con otros líderes políticos. Eso debería estar prohibido”, aseveró.

Pareja concluyó que este fenómeno responde tanto a una falta de institucionalidad como a un marco normativo deficiente, que debería ser revisado con urgencia. “La normativa actual es restrictiva, abusiva y ha provocado un estrés en el panorama electoral, generando alianzas apuradas y carentes de coherencia ideológica”, remarcó.