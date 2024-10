No pagarán impuestos ni peaje: Transportistas se declaran en quiebra

Fuente: Red Uno

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Santa Cruz, Bolivia.-

El sector del transporte pesado en el país afirmó que se encuentra al borde del colapso debido a los prolongados bloqueos de carreteras que llevan 16 días paralizando sus operaciones.







Ante esta situación, los transportistas han anunciado que dejarán de pagar impuestos y peajes, medida que consideran necesaria para sobrevivir a esta crisis.

“Ya es preocupante todo esto. Nos declaramos en quiebra porque ya no se puede seguir soportando tanto perjuicio”, dijo el dirigente del transporte Juan Yujra.

Los transportistas argumentan que la escasez de combustible, agravada por los bloqueos, ha exacerbado la crisis del sector.

“Vamos a pedir al gobierno que no paguemos impuestos ni peaje. No podemos llevar dinero a casa y, con los bloqueos, nos han cortado todo el derecho a trabajar. Creemos que las autoridades deben entender que si no pagamos es por necesidad, no por capricho”, agregó.