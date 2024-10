“No tolero a manipuladores y oportunistas, me molestan los envidiosos”, señala Lanchipa en su despedida con una poesía

Durante su informe indicó que, en los seis años de gestión se realizó una reingeniería del trabajo fiscal que realiza la institución y con total certeza puede afirmar que se cuenta con un Ministerio Público “renovado y moderno”.

eju.tv / Video: Fiscalía General del Estado

Lidia Mamani / La Paz

El hasta ahora fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, tras cumplir seis años de gestión en el cargo que vence este martes 22, brindó este lunes su informe de todos los logros y avances durante su periodo como primera autoridad. Antes de concluir su intervención, con una poesía hizo mención a que no tolera a los “manipuladores y oportunistas y que le molestan los envidiosos”.

“No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados, no tolero a manipuladores y oportunistas, me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de esos lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos (…)”, señaló tras citar una parte de una poesía, que según él, resume las particularidades de su vida..

“(….) Me siento como aquel niño que ganó el paquete de dulces, los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que sobraban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. No tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos, reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada, ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas, que a pesar de su edad cronológica, no han crecido, ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades”, prosiguió.

Durante su informe indicó que, en los seis años de gestión se realizó una reingeniería del trabajo fiscal que realiza la institución y con total certeza puede afirmar que se cuenta con un Ministerio Público “renovado y moderno” que enfrenta la criminalidad de forma estratégica e inteligente, en el marco del Modelo de Gestión Fiscal por Resultados.