Noticias varias desde Bloquivia

“En nuestro universo mental no existe una verdad única sobre un acontecimiento, sino varias verdades producto de diversos intereses y experiencias de vida, las que juntas pueden contar más de una historia. La ciencia puede ayudarnos a identificar la más adecuada y correcta, pero seguro que esta nos parecerá muy aburrida”. Pukymon.

Bloquivia quedo aislada por su cultura bloqueadora.

Este mes el país está bloqueado por interés del wawamikuy de ser presidente y no ser juzgado por nada ni por nadie. No tenemos transporte, no hay alimentos, no hay trabajo, así nomas es con el masismo.

El pasado 8 de abril no hubo eclipse solar en Bolivia, la luna no quiso pasar por estos trechos y tapar el sol, pues teme a los bloqueos. Es la misma razón por la cual ninguna carretera interoceánica pasa por el país.

Hace poco, Argentina, Brasil, Chile, Emiratos Árabes Unidos y Paraguay suscribieron una declaración en busca de nuevas oportunidades, para impulsar las actividades económicas con una carretera regional que conectará el Cono Sur con los puertos chilenos en el Pacífico. Esta es una ruta que busca reducir el tiempo de traslado de las exportaciones hacia los mercados asiáticos, principalmente China y se “excluye” a Bolivia por sus permanentes bloqueos de ruta

Eliminación de la Propiedad privada, excepto para los Interculturales.

El gobierno populista cocalero elabora y utiliza las leyes para poner fin a la propiedad privada de las tierras rurales y también urbanas en Bolivia, las que necesariamente deben sujetarse y cumplir con la “función social masista”.

Con estas leyes, y otras si hace falta, el gobierno masista se propone confiscar los bienes de los opositores y hasta los de la Iglesia Católica. Se usaría para este operativo el argumento de que algunos de esos bienes, no cumplen una “función social” según lo define el mismo masismo.

La actual Constitución Plurinacional cocalera determina la FES para la tierra rural, por la cual las propiedades privadas pueden ser revertidas al Estado cuando no la cumplen. Salvo que los propietarios paguen lo que le exijan los extorsionadores.

El artículo 56 de la Constitución Política del Estado establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”.