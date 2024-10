Obispo pide a las autoridades atender a los más necesitados y no intereses personales

A la vez, dijo que es necesario que las autoridades actúen bajo la premisa del diálogo y la comprensión que les permita resolver los conflictos que existen en el país.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz, monseñor Luis Durán, durante la homilía dominical pidió a las autoridades del Gobierno atender las demandas de los sectores más necesitados y que no falten los productos de la canasta familiar.

“Infundirles, Señor, esa sabiduría de Dios para que puedan gobernar de una manera buena, atendiendo a los más necesitados, preocupándose por el bienestar humano, para que no nos falten los alimentos, para que todos podamos caminar en un solo cuerpo”, expresó.

Desde hace varias semanas, la población realiza filas en las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para comprar arroz y otros productos, debido a los altos precios de los mismos en los centros de abasto.

A eso se suma el desastre ambiental a causa de los incendios forestales que se registra en el país desde hace cinco meses; el fuego consumió más de 10 millones de hectáreas y desplazó a varias comunidades indígenas que fueron afectadas.

En ese sentido, la autoridad eclesiástica dijo que al parecer a las autoridades ya no les importa trabajar por los sectores más necesitados, sino que les importa su propio porvenir, poder económico y político.

“Pareciera que estamos así, es decir, que ya no nos importan los más necesitados, y tampoco los más pobres, lo que me interesa es mi propio porvenir, mi interés personal, poder económico, y no me interesa lo demás”, reflexionó.

A la vez, dijo que es necesario que las autoridades actúen bajo la premisa del diálogo y la comprensión que les permita resolver los conflictos que existen en el país.

“Vamos a pedirle siempre al Señor con mucho corazón, con mucho espíritu, dales sabiduría, dales diálogo, dales comprensión a nuestras autoridades y a nosotros, hermanos, que así sea”, manifestó.

En las últimas horas, el ala evista del MAS anunció que desde el lunes se llevará a cabo un bloqueo de carreteras en defensa del expresidente Evo Morales que es procesado por el delito de trata y tráfico de personas.

