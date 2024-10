ONU: Rusia «generalizó» la tortura tras invasión a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania en 2022 provocó una «generalización» de la tortura como «medio de represión» en Rusia, donde esta práctica ya estaba «arraigada» desde hacía décadas, señala un informe de una experta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado este martes (29.10.2024).

«Evidentemente», la represión y la tortura «existen desde hace 30 años, no es un fenómeno nuevo en Rusia», comentó en una rueda de prensa Mariana Katzarova, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en ese país. «Pero ahora, después de la invasión a gran escala (de Ucrania), se ha convertido en una estrategia concertada, una herramienta para sofocar el espacio cívico, para silenciar a todos los antiguerra o disidentes, cualquiera que no esté de acuerdo con las políticas y las autoridades rusas», añadió.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

