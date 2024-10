Óscar Villegas dijo que Bolivia está muy bien y negó espionaje a Colombia

“Al terminar los entrenamientos veíamos en algunos medios que el trabajo que hacíamos a puertas cerradas era publicado todo lo que habíamos hecho en el entrenamiento, por supuesto creaba un poco de molestia y malestar, porque no está bien… Estamos en la misma línea del técnico de Colombia, decía yo que estábamos dándole muchísima información a Colombia al sacar todo lo que hacíamos a puerta cerrada y les decía que a mí me gustaría tener información de Colombia…”, expresó Villegas.

“Creo que Colombia tiene los argumentos suficientes como para hacer una selección que proponga y que demasiados secretos no existen, más allá de conocer la alineación... Escuche la palabra espionaje, esto es bueno aclararlo, yo no interprete cuando salía demasiada información de Bolivia que esa información era promovida por Colombia, de ninguna manera, cada quien busca la información en los medios, que no está bien, pero siempre salen informaciones del trabajo privado que proponemos”, añadió Villegas.