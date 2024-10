Panificadores amenazan con no elaborar pan ante la falta de harina, Emapa asegura que se está distribuyendo

Fuente: Unitel

Los panificadores de La Paz han manifestado que se encuentran en emergencia ante la falta de distribución de harina por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por lo que no garantizan la producción de pan para la población.

“Ya no tenemos harina y muy bien saben, en la zona sur ya no se ha elaborado el pan de batalla desde el día jueves pasado, por estos motivos, que ya no tenemos harina. El tema principal en este momento es la falta de entrega de la harina al sector panificador de parte de Emapa”, indicó Fernando Chambi, dirigente de los panificadores de la zona sur.

Por su parte, los panificadores también indican que el azúcar ha sufrido un incremento en sus precios, lo cual también les afecta.

“El azúcar también ha subido, por ejemplo Emapa se ha comprometido a entregarnos, tampoco nos lo está entregando. Entonces, todo lo que es el canasta familiar, todos los insumos que se elaboran para pan batalla, todo se ha elevado, por eso es la protesta, la medida que estamos tomando”, dijo Franz Vidal, panificador.