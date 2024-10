Por qué los 10.000 soldados norcoreanos enviados a la guerra de Ucrania podrían apreciar el riesgoso viaje

El país no ha librado una gran batalla desde el final de la Guerra de Corea de 1950-53, por lo que muchos expertos aseguran que el ejército de Kim sufrirá una masacre

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asisten a una recepción de Estado en Pyongyang, Corea del Norte, el 19 de junio de 2024. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool vía REUTERS





Los miles de jóvenes soldados que Corea del Norte ha enviado a Rusia, supuestamente para ayudar a combatir contra Ucrania, son en su mayoría fuerzas especiales de élite, pero eso no ha detenido las especulaciones de que serán masacrados porque no tienen experiencia en combate, no están familiarizados con el terreno y probablemente serán desplegados en los campos de batalla más duros.

Esto puede ocurrir, y pronto. Los observadores dicen que las tropas ya están llegando al frente. Sin embargo, desde la perspectiva norcoreana, estos soldados podrían no sentirse tan miserables como creen los extranjeros. De hecho, podrían ver su gira rusa con orgullo y como una rara oportunidad de ganar buen dinero, ver un país extranjero por primera vez y obtener un trato preferencial para sus familias en casa, según exsoldados norcoreanos.

“Son demasiado jóvenes y no entenderán exactamente lo que significa. Simplemente considerarán un honor ser seleccionados como los que van a Rusia entre los muchos soldados norcoreanos”, dijo Lee Woong-gil, un exmiembro de la misma unidad de fuerzas especiales, el Cuerpo de Tormenta. Él llegó a Corea del Sur en 2007. “Pero creo que la mayoría de ellos probablemente no volverán a casa vivos”.

Las preocupaciones sobre la probable participación de Corea del Norte en la guerra ruso-ucraniana quedaron sobre la mesa esta semana cuando el Pentágono dijo que Corea del Norte había enviado unos 10.000 soldados a Rusia, y que probablemente lucharían contra Ucrania “en las próximas semanas”. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes que algunas unidades militares norcoreanas ya estaban en la región fronteriza de Kursk en Rusia, donde Rusia ha tenido problemas para repeler una incursión ucraniana.

El despliegue de tropas de Corea del Norte podría marcar una seria escalada de la guerra de casi tres años. Sorprendió a muchos observadores externos porque Corea del Norte tiene su propio desafío de seguridad, un enfrentamiento persistente con Estados Unidos y Corea del Sur en torno a su programa nuclear.

Soldados marchan con el retrato del fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, durante un desfile militar que conmemora el 70 aniversario de la fundación del país en Pyongyang, Corea del Norte, el 9 de septiembre de 2018. REUTERS/Danish Siddiqui/Foto de archivo

Que las tropas norcoreanas sufran grandes bajas supondría un duro golpe político para el gobernante del país, Kim Jong Un, de 40 años. Pero los expertos dicen que Kim puede ver la operación como una forma de obtener cruciales divisas y apoyo de seguridad de Rusia a cambio de unirse a la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Kim Jong Un está corriendo un gran riesgo. Si no hay un gran número de bajas, obtendrá lo que quiere hasta cierto punto. Pero las cosas cambiarán mucho si muchos de sus soldados mueren en batalla”, dijo Ahn Chan-il, un ex primer teniente del ejército norcoreano que ahora es jefe del Instituto Mundial de Estudios sobre Corea del Norte en Seúl.

El Cuerpo de Tormenta, también conocido como el 11mo Cuerpo, es una de las principales unidades de Kim. Sus principales misiones serían infiltrar agentes en Corea del Sur, volar instalaciones importantes en el Sur y asesinar a figuras clave en caso de guerra en la península de Corea.

Lee, quien sirvió en el Cuerpo de Tormenta de 1998 a 2003, recordó que su unidad recibía mejor comida y suministros que otras unidades, pero muchos miembros aún sufrían de desnutrición y tuberculosis.

A pesar de una recuperación económica gradual en Corea del Norte durante los últimos 30 años, los desertores dicen que el salario mensual promedio para los trabajadores y soldados norcoreanos corrientes es inferior a un dólar. Dicen que muchas personas participan en actividades de mercado capitalista para ganarse la vida porque el sistema de racionamiento estatal del país sigue en gran parte roto.

El líder norcoreano Kim Jong Un posa con soldados mientras inspecciona una unidad de tanques del Ejército Popular de Corea, en esta fotografía obtenida por Reuters el 25 de marzo de 2024. KCNA vía REUTERS

Se espera que Rusia pague todos los costos relacionados con el despliegue de tropas norcoreanas, incluidos sus salarios, que según estimaciones de los observadores serán de al menos 2.000 dólares al mes por persona. Entre el 90% y el 95% de sus estipendios probablemente irán a las arcas de Kim, y el resto a los soldados. Esto significa que en un año de servicio en Rusia, un soldado norcoreano podría ganar de 1.200 a 2.400 dólares. Eso es suficiente para incitar a muchos jóvenes soldados a ofrecerse como voluntarios para giras rusas riesgosas, según antiguos soldados.

Ahn dijo que Corea del Norte probablemente ofrecerá otros incentivos destinados a elevar la posición social de los soldados, como la membresía en el Partido de los Trabajadores, que gobierna el país, y el derecho a mudarse a Pyongyang, la capital y escaparate del país. Kang Mi-Jin, un desertor que dirige una empresa que analiza la economía de Corea del Norte, dijo que incluso los familiares de los soldados enviados a Rusia podrían recibir beneficios como buenas casas o entrada a buenas universidades.

Choi Jung-hoon, un ex primer teniente del ejército de Corea del Norte, dijo que servir en suelo extranjero atraerá a muchos soldados que están ansiosos por ver otros países por primera vez.

Los norcoreanos tienen prohibido acceder a noticias extranjeras y necesitan la aprobación del estado para moverse de una provincia a otra dentro del país. Los trabajadores de la construcción, tala y otros trabajadores norcoreanos enviados al extranjero para traer moneda extranjera a menudo han sido calificados de “esclavos” por grupos internacionales de derechos humanos. Pero los desertores testifican que esos trabajos en el extranjero a menudo son mejores que quedarse en Corea del Norte, y muchos usaron sobornos y conexiones familiares para obtenerlos.

“Los soldados norcoreanos verían ir a Rusia como una oportunidad única en la vida”, dijo Ahn.

Vista de un edificio residencial dañado, en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en la ciudad de Chasiv Yar, en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania, el 16 de octubre de 2024. REUTERS/Inna Varenytsia

Ahn y otros observadores dicen que esos puntos de vista podrían cambiar si los soldados ven morir a un gran número de sus compañeros. Dicen que muchos soldados norcoreanos podrían rendirse a las fuerzas de Ucrania y pedir su reasentamiento en Corea del Sur.

Los soldados norcoreanos han sido entrenados en el terreno montañoso de la península de Corea y no están familiarizados con los campos de batalla mayormente llanos en la guerra ruso-ucraniana. Tampoco conocen la guerra moderna, incluido el uso de drones, porque Corea del Norte no ha librado una gran batalla desde el final de la Guerra de Corea de 1950-53, dicen los expertos.

“Me dolió el corazón”, dijo Choi, ahora líder de un grupo activista en Seúl, cuando vio un video de Ucrania que supuestamente mostraba a soldados norcoreanos de baja estatura que se creía que estaban entre finales de la adolescencia y el principio de la veintena.

“Ninguno pensaría que van a Rusia a morir (…). Pero creo que son carne de cañón porque seguramente serán asesinados cuando sean enviados a los sitios más peligrosos”, dijo Choi.

El líder Kim Jong Un también podría esperar que su oferta de tropas impulse a Rusia a compartir tecnología sofisticada y altamente sensible que necesita para perfeccionar sus misiles capaces de llevar ojivas nucleares. Esa transferencia podría depender de cuánto continúe la guerra y cuántas más tropas envíe Kim.

Se ve humo de un incendio forestal en una aldea a las afueras de Lyman, en la región de Donetsk, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, el 27 de julio de 2024. REUTERS/Thomas Peter

Nam Sung-wook, exdirector de un grupo de expertos dirigido por la agencia de espionaje de Corea del Sur, dijo que Corea del Norte probablemente obtendrá cientos de millones de dólares debido a los salarios de los soldados. Los soldados obtendrán experiencia directa de la guerra moderna pero probablemente morirán en gran número, y Rusia será reacia a entregar su tecnología de misiles de alta tecnología, dijo.

“Corea del Norte seguirá ocultando sus envíos de tropas a su propio pueblo porque el público se agitará si saben que sus soldados están siendo enviados al extranjero para ser asesinados”, dijo Nam, que ahora es profesor en la Universidad de Corea en Corea del Sur.