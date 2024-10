“Por qué nos siguen torturando desde hace más de tres años”, pregunta Añez, durante juicio ordinario por caso Senkata

Añez preguntó públicamente si el fiscal General, Juan Lanchipa, y los ministros de Justicia y de Gobierno proseguirán con el proceso penal, luego que el exministro declaró que se la procesa por pedido de Evo Morales.

Lidia Mamani / La Paz

La expresidenta Jeanine Añez, durante su intervención en la audiencia del juicio ordinario por el caso Senkata, en El Alto, preguntó este miércoles hasta cuándo la seguirán “torturando” desde hace más de tres años y medio. Asimismo, dijo que debería haber censura pública por los dichos del exministro Iván Lima, de que ella debería ser procesada con un juicio de responsabilidades por la Asamblea Legislativa, pero eso no sucede por el “capricho” de Evo Morales.

“Estoy presa desde hace tres años y medio, dije que no me iba a defender en esta patraña y que por eso no quiero defensa y no lo voy a hacer, porque Iván Lima manifestó que el juicio a esta mujer iba a ser por la vía ordinaria, porque no tenían dos tercios de la Asamblea Legislativa, pero hace un tiempo atrás, unos dos años atrás, quiso enderezar todo el fraude que está cometiendo y fue cuando me pidieron que solicite a la Asamblea juicio de responsabilidades, pero por las presiones de Evo, decidieron que no se lo haga, algo que me parece una canallada”, señaló durante su intervención en la audiencia, vía zoom desde la cárcel de Obrajes, en la Paz.

“Me tienen desde hace más de tres años y medio, privándome de mi libertad, solamente por cumplir con mi deber. Querían limpiar lo sucio que hicieron hasta ahora conmigo, nunca he sido afecta a utilizar mi condición de ser mujer, pero en esa ocasión debo decir que estoy aquí por ser mujer y que por eso hay tanta saña conmigo y montaron un show para detenerme con más de 100 policías (…)”, prosiguió Añez.

indicó que ahora Lima, dice que los juicios se irán a la CIDH y los dice “como si nada” que son ilegales los procesos penales y porque Evo Morales los presionó, algo que le parece “macabro” y le asombra que no haya tenido la censura pública y que tal vez por eso está así.

Antes de concluir con sus declaraciones, lanzó preguntas dirigidas para el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, sobre si continuará este proceso, tras las afirmaciones de Lima, en ese sentido manifestó del por qué “les siguen torturando desde hace más de tres años y medio como preso político y no han detenido a Evo Morales, el autor intelectual de todo lo sucedido en 2019”.

La pregunta también fue hecha para el actual ministro de Justicia, César Siles, si continuará con el proceso penal; al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, luego que su excolega develó del por qué la tienen presa.