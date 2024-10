Presentan anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Departamental para impulsar un ‘censo cruceño’

La iniciativa fue impulsada por representantes de diferentes sectores. Aseguran que el anteproyecto no está fuera de la norma y esperan que el ‘censo cruceño’ pueda ser aprobado hasta fin de año.

Fuente: El Deber

“Hemos analizado de que el censo no respondió a las expectativas técnicas ciudadanas para programar y planificar cuánta gente somos. Agarrándonos del Marco de Autonomía vemos que los cruceños podemos hacer nuestro propio censo, no estamos diciendo que la competencia nacional se debe sobrepasar”, afirmó Zambrana en contacto con EL DEBER.

“Esto no es un tema político, es un tema netamente de trámite poblacional, no importa qué gobierno esté. Claro, este Gobierno no le interesa descentralizar. Si se aprueba hasta noviembre, yo creo que en enero o febrero podríamos estar realizando el censo”, expresó.