Presidente cívico de Santa Cruz pide a la Fiscalía y a la Policía que intervenga bloqueos que buscan la impunidad de Evo Morales

Los seguidores del expresidente Evo Morales ingresan al noveno día de corte de rutas principalmente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, pidió a la Fiscalía General del Estado y a la Policía que cumplan con su rol constitucional e intervenir los bloqueos de carreteras por parte de seguidores del expresidente Evo Morales que buscan, según dijo, su impunidad para que no afronte una investigación judicial por estupro o abuso sexual contra una menor.

“Ocho días de bloqueo del país buscando la impunidad de una persona que está siendo acusada por uno de los delitos más detestables que existen, el abuso de menores. Solamente en este país se ve que alguien quiera defender este tipo de hechos, primer elemento. Segundo elemento, no solamente el sector productivo si no la ciudadanía en su conjunto perjudicada porque las largas colas en los surtidores por combustibles no solamente hacen al sector productivo sino hacen a la ciudadanía en general”, afirmó Larach en declaraciones registradas por la red DTV.

Los sectores sociales leales al exmandatario instalaron bloqueos principalmente en la ruta principal que conecta el occidente y el oriente de Bolivia y paralizaron la economía nacional caracterizada por el movimiento económico interno y las exportaciones.

Sectores productivos y el Gobierno reportaron millonarias pérdidas económicas como consecuencia de los bloqueos, que según sus dirigentes no se levantarán hasta que renuncien el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“Además el incremento de precios de la canasta familiar en el interior del país y una serie de situaciones que obviamente nos tienen en ascuas a todos y nos tiene preocupados, en primera instancia lo que debe suceder es que el Ministerio Público y la Policía boliviana deben intervenir inmediatamente para liberar el paso, desbloquear, deben aprehender a quienes están obstaculizando el tráfico”, demandó el presidente cívico.

Larach consideró como un “absurdo” que se busque la impunidad de Evo Morales, quien es investigado por trata y tráfico de personas, y estupro agravado en la Fiscalía de Tarija por abusar sexualmente a una menor de 15 años en 2016.

El exmandatario fue citado a declarar el 10 de octubre, pero no acudió por lo que la Fiscalía alertó que se emitiría una orden de captura. El denunciado se refugió en su bastión político y sus seguidores instalaron bloqueos alegando además que protestaban en contra de la crisis económica.