¿Qué es el FIFA Gate y cómo están involucrados Emilio Azcárraga y Televisa?

El FIFA Gate cimbró al mundo del futbol.

Fuente: https://www.marca.com

La reciente noticia de que Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia de Grupo Televisa debido a una investigación de parte del Departamento de Justicia de EE.UU hacia la televisora ha causado enorme revuelo no solo en México, sino en el mundo del futbol, ya que dichas pesquisas continúan la saga del llamado ‘FIFA Gate’.

Azcárraga solicitó licencia al Consejo de Administración de Televisa para dejar su cargo al frente de la empresa mientras el DoJ investiga a la televisora, luego de que un testigo afirmara que una unidad de negocios de la compañía había sobornado a funcionarios de FIFA por los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.

Pero, ¿que es el caso FIFA Gate y porque Azcárraga y Televisa están involucrados?

¿Qué es el FIFA Gate?

El FIFA Gate, como se le ha conocido mediáticamente, fueron una serie de arrestos e investigaciones que se hicieron sobre diversos funcionarios de la FIFA entre 2015 y 2016, a quiénes el Ministerio Público de Suiza y el FBI acusaron de delitos como corrupción, lavado de dinero, fraude y cohecho.

El FBI inició sus investigaciones sobre el organismo en 2011, comprendiendo hechos desde 1991 hasta la fecha en el que la Fiscalía de Nueva York inició pesquisas sobre el pago de sobornos por más de $100 millones de dólares a diversos funcionarios de FIFA.

Esto para dar preferencia a ciertos actores para adquirir los derechos de transmisión, así como publicidad entre otras cosas, de torneos tanto de FIFA como Concacaf y Conmebol.

Por su parte, el Ministerio Público de Suiza inició sus investigaciones debido a las sospechas de sobornos y compra de votos a funcionarios de FIFA para la adjudicación de las Copas del Mundo de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar respectivamente, además de acusaciones de lavado de dinero.

¿Que pasó tras el FIFA Gate?

Dichas investigaciones cimbraron a FIFA, con individuos de alto perfil como el ex secretario general de Concacaf, Chuck Blazer, el ex vicepresidente de FIFA, Jack Warner y el ex presidente de Conmebol, Nicolás Leoz, fueran arrestados o recibido sanciones debido a su involucramiento en dichos casos de corrupción.

El entonces presidente de FIFA, Sepp Blatter, renunció a su puesto como el máximo dirigente del futbol mundial y recibió una suspensión de participar de cualquier actividad relacionada al futbol hasta 2027 por el Comité de Ética del organismo, además recibió una sanción de 50 mil francos suizos por su involucramiento en el FIFA Gate.