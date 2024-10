¿Qué significa que Bolivia sea un Estado Asociado de los BRICS?

El país comenzó las gestiones para constituirse en miembro pleno del bloque económico encabezado por Rusia y China, principalmente.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

Bolivia recibió recientemente el estatus de “Estado Asociado” de los BRICS, que según el Gobierno, es el primer paso para que sea reconocido como miembro pleno del bloque; sin embargo, esta categoría le podría permitir algo más que ostentar una membresía.

El estatus de Estado Asociado de los BRICS es una categoría otorgada a ciertos países que desean colaborar estrechamente con el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) sin ser miembros plenos. Este estatus permite a los países asociados participar en algunas actividades y reuniones del BRICS, beneficiarse de ciertas iniciativas económicas y de desarrollo, y fortalecer la cooperación en áreas como la geopolítica, la economía, la cultura y el comercio, según se puede leer en la página web del bloque.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

BRICS es una asociación, grupo y foro político y económico de países emergentes, que se ha constituido en un espacio internacional alternativo al G7, integrado por países desarrollados.

Bolivia, recientemente, obtuvo el estatus de “Estado Asociado”, lo que representa un paso importante hacia su objetivo de convertirse en miembro pleno del bloque. Este avance permite a Bolivia acceder a recursos del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y participar en proyectos que promuevan el crecimiento económico y la industrialización, éste último va en sintonía al plan gubernamental de sustituir importaciones con la instalación de factorías.

También puede leer: Luis Arce confirma que Bolivia fue aceptada por los BRICS como Estado Asociado

El NBD fue creado en 2015 y cuenta con un capital aproximado de $us 100.000 millones. Sólo en 2024 tenía previsto conceder préstamos entre $us 8.000 millones y $us 10.000 millones, destaca la agencia oficial ABI.

Bolivia afronta una crisis económica caracterizada por la escasez de dólares y carburantes como consecuencia de varios factores como la caída de la producción petrolera y las exportaciones de gas natural, la declinación de las reservas internacionales y una pugna política interna en el partido en función de gobierno.

En consecuencia el acceso a créditos del BRICS podría dar un alivio a la escasez de divisas y el fortalecimiento del mercado paralelo del dólar.