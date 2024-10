Racionamiento y pozos secos agobian a pobladores de zonas azotadas por la sequía

Deisy Ortiz Duran.

Fuente: El Deber

En otras zonas están con los pozos secos, deben caminar largas distancias para encontrar algo de agua y esperar el paso de las cisternas que no son suficientes. En zonas urbanas están racionando el agua potable.

Los gobiernos municipales han agotado sus recursos para asistir a la población, por lo que han activado este mecanismo para recibir ayuda del ente departamental y nacional. Sin embargo, los pobladores y autoridades señalan que la ayuda tarda y no es suficiente.

“Los que madrugan son los que se abastecen de agua”, señala Zulma Camargo, comunaria de Candelaria, que se traslada hasta Concepción para poder lavar ropa y abastecerse, porque el pozo no alcanza para todos.

Manifiesta que en esa comunidad hay una bomba que se construyó hace dos años, pero está fregada y no pueden usarla, por lo que piden a las autoridades o instituciones que puedan colaborarlos. Asegura que la única cisterna que fue desplazada hasta la zona no abasteció ante tanta carencia.

Otro de los municipios más golpeados es Ascensión de Guarayos, donde este lunes se comenzará a racionar el agua potable en Ascensión para garantizar la provisión el próximo año. La medida fue dispuesta por el Centro de Operaciones de Emergencia (COEM) y anunciada por el alcalde, Pablo Eddie Guaristi, quien recalcó que, si bien hay agua suficiente hasta diciembre, se están anticipando ante la posible eventualidad de que no llueva hasta fin de año, lo que pondría en riesgo el abastecimiento desde enero de 2025.

Según el alcalde, desde marzo no caen lluvias de gran intensidad en la zona, lo que llevó a analizar alternativas ante una posible escasez de agua potable en la última reunión del COED, en la que participaron técnicos de la Cooperativa de Servicios Públicos Ascensión de Guarayos (Cospas).

“Es mejor prevenir y racionar. Se dará agua desde de las 5:00 hasta las 23:00 y durante la noche se acumulará lo suficiente para abastecer en enero, para garantizar el abastecimiento en caso de que no llueva hasta diciembre. No queremos que nos pase como en 2022, que en enero no teníamos agua”, sostuvo el alcalde.