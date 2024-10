Radicales del MAS afirman que la persecución contra Morales mostró la parte más oscura de la justicia boliviana

Cuestionan que en tan solo 48 horas se activen cinco procesos contra el exmandatario y señalan al gobierno como el responsable.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Asambleístas del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) denunciaron este jueves que tribunales judiciales prepararon cinco procesos contra Evo Morales Ayma en tan solo 48 horas, entre ellos, el supuesto caso de estupro que data de 2018 cuando aún fungía como presidente del Estado plurinacional, lo que refleja el grado de descomposición de la justicia boliviana que muestra su lado más oscuro con la persecución iniciada contra el ‘comandante, padre y mentor de la revolución democrática y cultural’.

El diputado Gualberto Arispe cuestionó a la fiscalía departamental de justicia de Tarija por supuestamente haber emitido en menos de dos horas la resolución de aprehensión contra el jefe nacional del MAS, que usualmente tarda tres meses o más, hecho que corrobora que la persecución política y el sometimiento de algunos operadores de justicia a los afanes de venganza del gobierno de Luis Arce Catacora y la derecha por la contundencia que mostró la ‘marcha para salvar Bolivia’, que los dejó en ridículo ante la población boliviana.

“Ayer hemos visto todo un despliegue de policías y militares, el despliegue de dos helicópteros y una vagoneta que se dirigían al trópico de Cochabamba para hacer las operaciones correspondientes con fiscales, los servicios de inteligencia, incluso uno se accidentó, somos testigos en la historia de nuestro país de quiénes están actuando en este momento simplemente obedeciendo órdenes políticas fuera del contexto de lo que ordena la Constitución Política y las leyes”, reveló.

Arispe aseveró que existe desesperación en el gobierno de Luis Arce, por ese motivo recurre al montaje de casos judiciales contra el líder cocalero; pero, pese a ello, existen autoridades jurisdiccionales que enmarcan sus actos en el marco del derecho como la juez 14avo de sentencian de Sata Cruz de la Sierra, Lilian Moreno, quien anuló la orden de aprehensión que emitió la fiscalía departamental de Tarija, aun cuando tenía la presión de los ministerios de Justicia y de Gobierno para poner tras las rejas a Morales.

“Fracasó el plan macabro que estaban ejecutando contra nuestro comandante, el hermano Evo Morales, en nuestro país el debido proceso debe existir, se ha vulnerado el derecho a la defensa; argumentaban que hubo un trabajo de inteligencia, ¿inteligencia ahora va a hacer el trabajo de los operadores de justicia? Desde luego que no, además en dos horas; para nosotros es netamente una persecución política a nuestro hermano Evo Morales; las investigaciones en nuestro país deben ser en el marco del derecho”, enfatizó el diputado Arispe.

Leonardo Loza y Gualberto Arispe del ala evista del MAS. Foto: captura pantalla

Por su parte, el senador Leonardo Loza expresó su admiración pública a Morales y ratificó lo dicho por su colega parlamentario en sentido que se inició un plan de persecución política contra el también presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba; además, anunció que toda esa región se declaró en estado de emergencia para defender a su líder histórico de la arremetida gubernamental tal cual lo hicieron en anteriores oportunidades porque no es la primera vez que lo quieren anular mediante la justicia.

“¡Cuántos procesos tiene hasta este momento! Yo creo que es el dirigente más perseguido y procesado, solo no le persiguió (Eduardo) Rodríguez Veltzé; todos los gobiernos que sean de facto o no de facto, que sean democráticos o no democráticos en nuestro país, han procesado de todo y de nada a nuestro hermano Evo Morales; lo que está haciendo ahora Lucho Arce es seguir el mismo libreto”, manifestó el hombre del entorno más próximo de Morales.

Según Loza, las acciones de la pasada jornada estaban totalmente coordinadas en los ámbitos nacional e internacional, por ello, en principio se conoce que el gobierno argentino retiró el estatus de refugiado político del exmandatario y tan solo dos horas después, emiten la orden de aprehensión en su contra sin que haya una notificación previa para que vaya a declarar; sin embargo, dejó en claro que ni Morales ni sus correligionarios son intocables, son susceptibles a cualquier investigación, pero en el marco del debido proceso.

“El domingo en la noche nosotros ya sabíamos que iba a pasar algo, han trasladado más de 15 carros blindados al trópico, han sembrado más de 400 efectivos de inteligencia del ejército y la policía, esto estaba premeditado, estaba preparado, estaba organizado y en dos horas, ayer, sacan (la orden de aprehensión). Exigimos que respeten nuestros derechos, el debido proceso; le digo al señor Lucho Arce que no tenga miedo a Evo Morales, no seamos cobardes; si quieren ganarnos, ganen en las calles, no atenido a su silla venga a perseguirnos”, profirió.