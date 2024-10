Rescalvo dice que se dio “un paso atrás” y ve “muy difícil ser campeones”

The Strongest perdió una buena posibilidad para acercarse al líder Bolívar. El DT hizo notar que su equipo no ha podido ganar ninguno de sus últimos cuatro partidos. Así “no podemos mirar hacia arriba”, enfatiza y considera que continuamente el Tigre “ha fallado mucho”.

Fuente: Brújula Digital

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ismael Rescalvo se mostró desanimado luego de la derrota que The Strongest sufrió en su visita a Guabirá (1-0) este domingo en Montero, admitió que su equipo dio “un paso atrás” y dijo que “es muy difícil ser campeones” cuando se falla mucho, en alusión al bajo rendimiento de sus jugadores.

El Tigre no ganó ninguno de sus últimos cuatro partidos, empató tres y perdió uno, y el haber sumado solo tres de 12 puntos posibles le ha recortado de manera considerable la chance de luchar por el título.

“Si en los últimos cuatro partidos no hemos ganado nada, no podemos mirar hacia arriba. En los juegos anteriores el equipo había merecido más y hoy no estaba en nuestros planes no sumar”, anotó.

“Es muy difícil ser campeones cuando continuamente hemos fallado mucho, hemos dejado muchos puntos en las últimas jornadas y, a pesar de que quedan partidos por jugar, sin duda que hoy hemos dado un paso atrás”, resumió el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro jugado en el estadio Gilberto Parada de Montero.

El sábado, Bolívar perdió como local ante Aurora. Ahí nació la primera chance para el Tigre de reducir la diferencia de siete puntos con el líder; sin embargo, al no haber logrado nada todo sigue igual y más cuesta arriba para Rescalvo y compañía.

“Sin duda es una decepción muy importante, teníamos la posibilidad de recortar puntos y no lo hicimos”, agregó.

Sobre el partido, lamentó que The Strongest hubiera tenido que jugar con uno menos desde los 33 minutos por la expulsión del colombiano Michael Ortega. De paso, por roja directa, el mediocampista se perderá al menos los próximos dos juegos.

“Quedarte con un jugador menos condiciona mucho el desarrollo del partido. Lo hemos intentado de todas maneras, pero con uno menos ya fue más complicado”.

También criticó a Guabirá por supuestamente haber hecho todo lo posible para perder tiempo. “El rival no quiso jugar, si un equipo no quiere jugar con uno más, eso dificulta más”.

Responsabilizó al árbitro por haberlo permitido. “Es imposible que el fútbol se desarrolle cuando los árbitros permiten tanto no jugar”.

Rescalvo se incomodó cuando un periodista le preguntó si por todo lo ocurrido no había pensado en dar un paso al costado: “Siguiente pregunta”, respondió.

BD/