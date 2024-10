Reyes Villa lanza duras críticas contra Morales

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó este sábado su indignación por el supuesto estupro cometido por el expresidente Evo Morales y exigió que no se busque “tapar el sol con un dedo” alegando “persecución” política.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Foto: Archivo

Fuente: Correo del Sur

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó este sábado su indignación por el supuesto estupro cometido por el expresidente Evo Morales y exigió que no se busque “tapar el sol con un dedo” alegando “persecución” política.

“La pedofilia no puede ser ejercitada por una personalidad que ha sido presidente de Bolivia durante 14 años. Por favor que no se tape el sol con un dedo y que se diga que esto ya era de hace años o es persecución, no, ahí están los certificados de nacimiento ¿A cuánta gente más se va a violar?”, cuestionó.

El pasado 2 de octubre se conoció que la Fiscalía departamemental de Tarija había emitido una orden de aprehensión en contra de Morales dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de “trata de personas con agravante” porque supuestamente, cuando era presidente, embarazó a una menor de 15 años (de iniciales C. S. V. P.).

LO PEOR

Entonces, “lo peor es el contubernio, están coludidos en algunos casos con los padres de familia. A una madre la nombraron ministra y ya no dijo nada, a otra gente le han dado cargos, (pero eso) no es posible, es decir, los bolivianos no somos boludos con los dedos en la boca, nos damos cuenta, además, este es un ejercicio de todos los años y todo el pueblo boliviano conoce: el señor Evo Morales abusa de las niñas”, agregó Reyes Villa.

Fuente: Correo del Sur