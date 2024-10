Rodri conquista el Balón de Oro 2024

El futbolista español se impuso en la votación a Vinicius (segundo), Bellingham (tercero) y Carvajal (cuarto) para convertirse en el segundo jugador español que recibe este galardón.

Rodrigo Hernández (28 años) es oro de primera ley. El centrocampista español se alzó con el galardón más lujoso del mundo del fútbol siendo el tipo más normal de todos, uno que no tiene tatuajes, ni pendientes, ni redes sociales y un pelo de futbolista clásico.

