Roger Mariaca sobre el proceso a Morales: “Aún no he tenido acceso al cuaderno de investigación”

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El nuevo Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, estuvo en el set de QNMP aseguró que mañana viajará hasta Sucre para asumir su cargo y, pedirá el informe sobre el proceso en contra de Evo Morales, pues indicó que por responsabilidad no ha tenido acceso al cuaderno de investigación”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No he tenido acceso al cuaderno de investigación, no tengo los informes correspondientes y con más responsabilidad en el transcurso de las horas, me voy a informar una vez estando en el lugar. Una vez teniendo el informe de la Fiscal de Tarija y de los 8 fiscales del país con relación a los casos de más relevancia que puedan tener, no podemos dejar de lado los hechos de corrupción, los hechos de narcotráfico que también son parte de la investigación”, afirmó el nuevo Fiscal General.

Mariaca, al ser consultado sobre la orden de aprehensión al exmandatario Evo Morales, señaló que es la Policía Boliviana quien ejecuta las órdenes.

En este sentido recalcó que primero se va a informar de fondo sobre el proceso penal que lleva adelante la fiscal de Tarija, puesto que está dentro de sus atribuciones el poder requerir los informes que sean necesarios para ver cuál es el avance del proceso penal que se sigue a esta persona (Evo Morales).

Mariaca aseguró que otra de sus acciones como Fiscal General será evaluar a todos los fiscales departamentales del país y determinar su continuidad y la ratificación o en su defecto el cambio de los mismo para trabajar de manera coordinada.

“Este sueño comienza el día de hoy”

“Este sueño comienza el día de hoy y quiero terminarlo de la manera más feliz cuando culmine la gestión que me encomendó la Asamblea Legislativa”, afirmó el nuevo Fiscal General del Estado, Roger Mariaca en el set de QNMP.

Aseguró que la selección fue un largo proceso y fue cumpliendo cada paso, a pesar de haber sido inhabilitado.

“Pasamos la etapa de mérito y luego la etapa del examen oral y la presentación del plan de trabajo el cual obtengo la mejor nota”, afirmó el nuevo fiscal quien asegura que fue gracias a su trayecto que ha tenido.

“Es mi segunda postulación a la Fiscalía General del Estado, en el 2018 también me postulé, pero este año, la comisión a actuado y ha obrado por los elementos que han podido llegar a la Asamblea y logré ser elegido por 2/3”, afirmó Mariaca.