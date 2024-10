Santa Cruz: Choferes de micros duermen en surtidores pese a que “no hay certeza” de que reciban diésel

Los transportistas señalan que van una semana con la falta del combustible y que aquellos que compran por bidones están revendiendo a un costo más alto.

Fuente: Unitel

Faltan micros en la capital cruceña ante la escasez de diésel. Los choferes han optado por dormir haciendo filas en los surtidores con la esperanza de ser abastecidos con el combustible que les permita trabajar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas







“Estamos sin un 50% (de micros en las calles) y hay largas colas en surtidores, no hay diésel. Estamos esperando con la esperanza de que mañana (sábado) haya combustible. Los choferes y propietarios van a dormir esperando. No hay certeza del abastecimiento”, sostuvo el dirigente Segundo Ricaldi.

Son largas las filas de motorizados del transporte público que están en los surtidores a la espera de que llegue el combustible, camiones, buses y micros necesitan de este carburante para circular.

Además, hay venta de combustible por galones hasta un máximo de 20 litros. Ante esta situación el dirigente del transporte señala que solo se presta a la especulación pues están vendiendo a mayor precio.

“Son 20 litros, no alcanzan para nada. Esos que agarran en bidón están vendiendo por afuera, el transportista tiene que comprar para no quedar parado”, agregó Ricaldi.

Los dirigentes piden a la población tener paciencia ya que están disminuidos con sus unidades, y que no es culpa de ellos.

“Pedimos paciencia, no es culpa de la línea ni del transportista, es culpa del Gobierno. Nunca pensamos que esto iba a suceder. Las autoridades no nos escuchan, apagan sus celulares. El gobernador no dice nada tampoco”, sostuvo Ricaldi.