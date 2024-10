Santa Cruz: Municipios esperan por ayuda tras la declaratoria de desastre por incendios

El Gobierno de Concepción está viendo la forma de mover partidas presupuestarias, porque la repartición de Gestión de Riesgo no tiene nada, “apenas estamos cubriendo sueldos para los consultores, por eso se está haciendo un recorte a otras unidades para poder traspasarlas y movilizar con algo esta emergencia”, dijo.

Para el alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, la declaratoria de desastre llegó demasiado tarde, después de que más de 50.000 hectáreas fueron arrasadas por el fueg o y la cadena productiva se redujo prácticamente a cenizas. No obstante, espera que pueda agilizarse el apoyo que hasta ahora ha sido mínimo en su municipio. “Esperemos que se nos pueda enviar la plata que necesitamos para las tareas contra los incendios y así podamos salvaguardar lo poquito que queda de nuestro patrimonio natural”, señaló.

También se pregunta sobre el destino de la ayuda internacional que llegó al país. “Dice la comunidad internación que envió ayuda y uno se pregunta: ¿dónde está?, porque al municipio no ha llegado nada”, manifestó.

Sin embargo, teme que los recursos que se activen con el desastre no llegue a los municipios y cuestiona que ayuda internacional sea canalizada a través del Gobierno . Esto porque el decreto supremo de declaratoria de desastre establece que la ayuda internacional a los gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesino, serán gestionados prioritariamente por el nivel central.

Asegura que después de la declaratoria de desastre municipal han movido partidas presupuestarias, pero ahora esperan que llegue la ayuda. “En particular creo que debería desplazarse militares y policías, no a apagar incendios, sino para controlar la zona porque el propósito de la quema es arralar el monte para después entrarse. También se debería permitir a la ABT la contratación de más técnicos, porque dos funcionarios no son suficientes para 1,2 millones de hectáreas de la TCO Guarayos”, cuestionó.