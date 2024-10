Sonda de la NASA despega rumbo a una luna de Júpiter

La misión llegará a Europa, un satélite de Júpiter, en 2030, para determinar si reúne las condiciones adecuadas para albergar vida, centrándose en el gran océano subterráneo que se cree que está bajo su capa exterior.

Fuente: DW

La sonda Europa Clipper de la NASA despegó este lunes (14.10.2024) desde Estados Unidos rumbo a una luna del planeta Júpiter para investigar si su composición permite albergar vida, un descubrimiento que tendría importantes implicaciones.

La sonda despegó acoplada a un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión llegará a Europa, uno de los satélites de Júpiter, en abril de 2030.

Se trata de un mundo que la agencia espacial estadounidense no ha observado aún de una forma tan detallada. Bajo su superficie de hielo hay un océano de agua líquida, estiman los científicos.

Leaving our water world, to explore another 🚀@EuropaClipper launched from @NASAKennedy at 12:06pm ET (16:06 UTC) on a @SpaceX Falcon Heavy, beginning a 1.8-billion-mile journey to explore the mysteries of Europa, Jupiter’s ocean moon. pic.twitter.com/IQ7uRSviMb

— NASA (@NASA) October 14, 2024