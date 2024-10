‘Star Wars’ desvela la imagen de su primera ‘clone trooper’ transgénero

Fuente: https://actualidad.rt.com

La editorial Simon & Schuster publicó el nuevo libro de ‘Star Wars’ titulado ‘The Secrets of the Clone Troopers’ (‘Los secretos de los soldados clon’, en español), que permitió obtener las primeras impresiones de la historia. El personaje que más ha llamado la atención de los fans es la primera ‘clone trooper’ transgénero, llamada Sister, que utiliza una armadura blanca con colores azul y rosa característicos de la bandera transgénero.

El personaje ha sido descrito por la comunidad de fans como una mujer trans que pertenece a los soldados clon de la era de La República y creada en el planeta Kamino, además de haber participado en batallas junto a personajes principales como Obi-Wan Kenobi, el comandante clon mariscal CC-2224 y el comandante jedi Anakin Skywalker.

Sin embargo, la soldado con rastas no es del todo nueva, en 2020 apareció en ‘Star Wars: The Clone Wars -Stories of Light and Dark’ y en 2022 se amplió su rol en la novela de E. K. Johnston.

La historia aborda la problemática del clon para ser aceptada en su entorno. «Tenía miedo antes de dejar Kamino, no sabemos del todo qué ocurre con los clones inusuales. Pero mis hermanos nunca me dejaron dudar. No estaba segura de si los jedi lo entenderían», dice algunas líneas del libro, que también está dirigido a un público infantil.

Reacciones

La adición de este personaje ha dividido a los fanáticos de la franquicia, más aún cuando uno de ellos publicó en su cuenta de X un boceto de cómo se vería la ‘clone trooper’ transgénero. «Cuando una de nuestra especie expresaba su identidad de género de manera diferente a sus compañeros soldados, mostraba que tenía que ocultar quién era realmente en su interior. Afortunadamente, sus hermanos en el 7.º Cuerpo Aéreo le dieron el nombre de Sister, como un recordatorio constante de que pertenecía», dice un extracto del libro citado por el usuario.

Muchos aficionados criticaron a Disney por permitir la inclusión de este personaje a la prestigiosa franquicia con comentarios como: «Tiene que ser una parodia», «¿esto es real?», «es una estupidez».