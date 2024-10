“Su hija está con mi primo”, una llamada reveló la violación de una adolescente de 13 años que era buscada desde hace 12 días

Doce días después, este jueves por la tarde, la mamá de la adolescente recibió una llama de un número desconocido, desde donde le indicaron que la menor de edad estaba con un hombre de 20 años de edad.

“Señora, no se preocupe, su hija está aquí con mi primo, Wilson R. C., de 20 años, y él quiere arreglar de la mejor manera comprometiéndose mi primo a no molestar a su hija”, indicó el familiar del agresor a la mamá de la víctima, reportó Medinacelli.

El familiar del ahora investigado pidió a la progenitora encontrarse en la plaza de Villa Tunari para “entregar” a la adolescente.

La Policía realizó un operativo para aprehender al sujeto y rescatar a la menor. El reporte policial señala que la adolescente indicó que Wilson R. C. cometió violación en su contra durante los días que estuvo desaparecida, por lo que el sujeto es procesado por el delito de violación.