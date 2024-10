Tarija: Anuncio de arancel cero para la harina no se concretó en los hechos

Fuente: El Periódico

El anunció del gobierno central de arancel cero para la importación de harina en Tarija, fue un anuncio que quedó en nada, incluso el decreto nacional para este tipo de arancel, no solo para la harina, no se cumple.

“Lamentablemente han sido nada más unas buenas intenciones, un cuento de hadas por parte del gobierno nacional”, confirmó el dirigente de los panificadores, Dilber Flores Pérez, al responsabilizar al viceministro de defensa del consumidor, Jorge Silva.

“Hasta la fecha, no tenemos ninguna respuesta, siguen con la especulación de los precios de la materia prima”, agregó al informar que el precio de la harina sube, baja un poco, vuelve a subir y nadie regula nada.

El precio de la harina argentina está en 260, 270, 290, baja vuelve a subir, ninguna instancia llamada a controlar el precio hace nada para tranquilidad del sector panificador de Tarija, agrego el dirigente, molesto.

Llamamos al viceministro Jorge Silva, que vino, nos contó “un cuento de hadas y hasta la fecha no pasa nada”, siguió al asegurar que los panificadores tienen su hoja de costos sobre la elaboración de pan, si ponen en vigencia esos datos, el precio podría subir.

“No me animo a decir cuál sería el precio, pero quienes pueden resolver esto son las autoridades llamadas por ley”, insistió al admitir que mantienen el precio, pero disminuyeron la cantidad de gramo por pan, ante el aumento en el costo de los insumos.

Dirigente de los panificadores, Dilber Flores Pérez.

Con la Intendencia quedamos en un peso por pan entre 60 a 70 gramos de un costo de 1 boliviano, precisó al recordar que anteriormente el peso para ese precio tenía entre 90 a 100 gramos, “por la situación crítica hemos tomado esa decisión”.

Hemos decidido mantener la calidad del pan, como siempre lo hacíamos, pero hemos decidido bajar el gramaje para que nuestra hoja de costos sea también autosostenible, porque a la fecha no tenemos una solución por parte de las autoridades.

Los panificadores están dispuestos a reunirse con las autoridades, pero para lograr soluciones reales, no solamente para escuchar “cuentos de hadas que después quedan en nada, cosas que no se cumplen y no resuelven nada”.

LOS DATOS

“Ese decreto supremo de arancel cero que lanzó el gobierno quedó absolutamente en nada”, volvió a criticar al insistir que la importación de harina con arancel cero quedó también en nada dejando en total incertidumbre a todos.

La Aduana, el Senasag nos siguen estrangulando a nosotros como sector panificador y a nivel de Federación está decidido bajar el tamaño y peso del pan de 1 boliviano, la decisión ya entró en vigencia hace un par de días, remarcó.

Reiteró que la harina subvencionada por el gobierno para todos los departamentos, no llega a Tarija, que se provee de harina argentina.