The Economist acusa a Pedro Sánchez de aferrarse al poder «a costa de la democracia en España»

La revista británica The Economist ha cargado contra Pedro Sánchez en su último reportaje, en el que realiza un análisis del panorama político español. Le acusan de aferrarse al Gobierno y malograr la democracia española.

En particular, se señala la citación del presidente del Gobierno como testigo en el caso de su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios: «Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española«, es el titular del mencionado artículo.

El texto describe al líder español como un «gran superviviente de la política europea, un estratega astuto e implacable«, refiriéndose a su habilidad para mantenerse en el poder a pesar de circunstancias adversas, especialmente su falta de mayoría parlamentaria.

El comentario de Sánchez en el Comité Federal del PSOE, donde insinuó que gobernaría «con o sin el Poder Legislativo», generó un gran revuelo. Para algunos críticos, esa frase sonó como una posible amenaza de autoritarismo, aunque The Economist la interpreta como un reflejo de su situación política, marcada por la debilidad parlamentaria.

