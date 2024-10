Todo lo que hay que saber para votar en las elecciones municipales de Chile

Este sábado 26 y domingo 27 los chilenos elegirán nuevos alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales

La multa por no votar asciende a los USD 34

Fuente: Infobae

En una jornada doble, los votantes chilenos volverán a las urnas este fin de semana para elegir a sus nuevas autoridades municipales y regionales.

Reconocido a nivel mundial, el Servicio Electoral de Chile (Servel) ofrece en su página – servel.cl -, un buscador en el que, con el número de RUT (DNI), es posible revisar si la persona salió elegida como vocal de mesa y cuál es su circunscripción electoral y lugar de votación.

En la misma página hay información sobre todos los candidatos a los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal, y permite descargar además un facsímil de las cuatro papeletas, las que prometen dar más de un dolor de cabeza por su tamaño.

Horario de mesas

Aquellos que fueron designados vocales de mesa deben presentarse a las 7:30 am, para iniciar la jornada electoral a las 8:00 en punto. Si la mesa no está constituida a esa hora, el primer votante que llegue será designado como vocal y deberá quedarse para cumplir con esa función, so pena de multa.

El votante solo debe llevar su cédula de identidad o pasaporte vigente y un lápiz pasta azul, aunque en la mesa siempre hay más de uno. Las autoridades además recomendaron llevar agua y protector solar, -puesto que se esperan temperaturas cercanas a los 30°- y el cierre de las mesas será a las 18:00 horas. Sin embargo, si aún hay gente en la fila, debe seguir abierta hasta que todos voten.

Excusas

En la página del Servel es posible encontrar toda la información sobre el lugar de votación y los candidatos

Tras una bullada polémica, la multa por no votar en estas elecciones bajó significativamente en esta ocasión y bordea los $33 mil (USD 34). Solo podrán eximirse de su deber cívico aquellas personas que estén enfermas o ausentes del país, las que, en caso de ser notificadas, deberán presentar documentos que acrediten su ausencia por estas razones al juez de policía local.

Si la persona está en una zona ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación o tiene algún otro impedimento, debe dirigirse primero a la Comisaría más cercana para dejar constancia de ello. De ser notificado por no votar, esa constancia de Carabineros debe ser presentada ante el juez de policía local.

Transporte público gratuito

El Ministerio de Transportes ya confirmó que durante el fin de semana habrá metro y más de 2.800 servicios de trenes EFE gratis a lo largo de todo el país. El Metro de Santiago funcionará el sábado entre las 6:30 horas y las 23:00, y el domingo entre las 7:00 y las 23:00.

Funcionamiento del comercio

El sábado no está catalogado como feriado, por lo que el comercio funcionará con toda normalidad, excepto para los trabajadores de malls o centros comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, los que deberán permanecer cerrados.

El empleador, además, debe dar un permiso de tres horas a sus trabajadores para ejercer su derecho a voto, sin descontárselas de su sueldo. Lo mismo si es que el trabajador fue designado vocal de mesa.

Las empresas que no cumplan con estos requisitos arriesgan multas que van entre entre $199.683 y $9.984.150 ( entre 210 y 10.500 dólares), dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.

Finalmente, cabe recordar que este año no habrá ‘Ley Seca’, debido al efecto económico adverso para el comercio.

