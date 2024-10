Transportistas piden al Gobierno que levante los bloqueos con el uso de la fuerza pública y capture a Evo Morales

Los bloqueos de los seguidores de Evo Morales en el departamento de Cochabamba están afectando la provisión de combustibles en todo el país y la paralización de la economía golpeada por la crisis.

eju.tv / Juan Carlos Véliz/ La Paz

Transportistas perjudicados por los bloqueos en el departamento de Cochabamba pidieron al Gobierno que use la fuerza pública para liberar las vías y que se “ponga los pantalones” para aprehender al expresidente Evo Morales pora que responda a la justicia por la denuncia que afronta.

“El Gobierno tiene que poner mano dura con la Policía para levantar este bloqueo político. Es injusto pues, dense cuenta un señor que tiene deudas pendientes con la justicia, no se presenta, hace lo que le da la gana y es más el padre de la víctima está preso y autor principal está libre haciendo su bloqueo ¿Dónde se ha visto esto? En ninguna parte del mundo”, afirmó el dirigente transportista Juan Yucra.

“Nosotros nos vamos a organizar porque ya está de buen tamaño porque ellos lo que están haciendo es bloquear y perjudicar, y están bloqueando toda la carretera central. Estamos hablando del Chapare y un pedazo de Cochabamba, toda esa zona une con todos los departamentos y nos están perjudicando porque nosotros vivimos de esto, es nuestra fuente laboral”, complementó.

Seguidores del expresidente Evo Morales bloquean la carretera troncal que une a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en al menos 15 puntos.

El objetivo de la protesta, afirman sus líderes, es que la justicia archive todos los procesos judiciales abiertos en contra de Morales, entre ellos la denuncia por abuso sexual a una menor de 15 años en 2016.

No obstante, también tienen otras demandas como medidas para frenar la escasez de carburantes y de dólares.

Paradójicamente, los bloqueos son una causa para la escasez de carburantes debido a que en las carreteras cortadas estan varadas centenares de camiones cisternas cargadas de combustible .

“Tenemos camiones parados porque no podemos mandar porque nos vamos a perjudicar, es nuestra fuente laboral, nosotros ganamos de lo que transportamos. Si vamos a salir a las calles es para que lo metan preso a Evo Morales” demandó Yucra.

Otro dirigente no identificado anunció que el sector del transporte iniciará desde el lunes movilizaciones en contra de los bloqueos.

“El transporte desde el lunes entra en movilizaciones porque está bloqueado por el Gobierno central porque no hay combustible, nuestros camiones están en sus surtidores y hoy no hay gasolina, nuestros camioneros están sin alimentación. Sabemos que es una pelea interna del MAS, no tenemos combustibles, no tenemos divisas” afirmó.

Hoy se cumplen siete días de bloqueo que ha generado millones de bolivianos en pérdidas.