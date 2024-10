Transportistas presentan una acción popular para “poner punto final” a los bloqueos evistas

“El Gobierno tiene que entender que nosotros estamos siendo perjudicados, no están coartando el derecho al trabajo, es como si nosotros bloquearemos a los cocaleros cuando están cosechando su coca”, afirmó el dirigente.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

Transportistas perjudicados con los bloqueos de caminos hace 18 días presentaron una acción popular ante la justicia para que se restituya el derecho al trabajo de ese sector y de esa manera se ponga un punto final al corte de rutas.

“Esto es insostenible, por eso se ha presentado una acción popular para que el Gobierno por lo menos haga algo, alguien tiene que respondernos a nosotros y alguien tiene que darnos el trabajo, qué vamos a hacer nosotros. Nos estamos declarando ya en quiebra, no tenemos de dónde sostener, de donde pagar nuestras casas, cómo vamos a seguir trabajando si los camiones están bloqueados, nuestros camiones también están parados no solamente en la carretera, que nos entienda eso la población”, afirmó el dirigente de la confederación del transporte pesado, Juan Yujra, en una entrevista con Cadena A.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Los chapareños hacen lo que quieren, parecen como un cartel, como en Colombia las FARC, ellos manejan. No puede ser que la Policía no pueda entrar ahí, no puede ser que los chapareños venzan a los policías, no puede ser que toda Bolivia tenga que depender de los chapareños, hay que ponerle un punto final a esto”, agregó.

Bolivia afronta un bloqueo de sus carreteras fundamentales, particularmente en el departamento de Cochabamba, hace 18 días de sectores leales al expresidente Evo Morales que exigen el cese de los procesos judiciales en contra el político como la denuncia de abuso sexual en contra de una menor de 15 años en el departamento de Tarija.

Una acción popular es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos proteger los derechos e intereses colectivos y se puede interponer para evitar un daño, hacer cesar una amenaza, vulneración o agravio.

La acción popular se puede interponer contra cualquier acto u omisión que viole o amenace los derechos e intereses colectivos.

También puede leer: Diputado evista justifica violencia en Mairana: “Esto va a continuar hasta que Arce renuncie”

“Nuestras autoridades se están dejando vapulear con los chapareños, son bloqueos políticos que están perjudicando a un país. Entonces en ese entendido nosotros decimos es nuestra fuente laboral, es nuestro trabajo, es nuestra forma de vivir, con eso llevamos la plata a nuestras casas para que podamos sustentar a nuestras familias, con eso pagamos nuestros impuestos, con eso pagamos al banco, entonces creo que el Gobierno tiene que entender de esa manera de que nosotros estamos siendo perjudicados, no están coartando el derecho al trabajo, es como nosotros bloquearemos a los cocaleros cuando están cosechando su coca”, afirmó.

Hasta ahora la Policía intentó levantar los bloqueos en varios puntos de conflicto como Bulo Bulo, Parotani y recientemente en Mairana, pero fracasó. Ante esa situación se planteó que se ordene la intervención de las Fuerzas Armadas, pero esa decisión debe ser asumida por el presidente Luis Arce y su gabinete de ministros.